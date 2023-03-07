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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya'dan gönderilen medikal yardım malzemeleri Türkiye'ye ulaştı

AA

Almanya'dan gönderilen medikal yardım malzemeleri Türkiye'ye ulaştı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) organizasyonuyla Almanya'da toplanan medikal yardımlar, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine getirildi.

6 Şubat'taki depremlerin ardından Almanya'da yaşayan Türkler ve sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 1 tır medikal malzeme, görevliler tarafından AFAD deposuna indirildi.

Yardımları karşılayan grupta yer alan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özcan, AA muhabirine, deprem afetinin ardından her türlü çabayı sarf ettiklerini söyledi.

Özcan, Avrupa'dan gönderilen tırda 150'ye yakın tekerlekli ve akülü sandalye, hastane yatakları ve medikal malzemelerin bulunduğunu aktardı.

Avrupa ve Türkiye'deki STK'ler ile hayırseverlerin her türlü yardımı yaptığını belirten Özcan, "Şu anda malzemeleri Elbistan Devlet Hastanesine teslim etmek üzere buradayız. AFAD'ın deposuna indirdik. Yardımlar özellikle Avrupa'daki gurbetçilerimiz tarafından yapıldı. Avrupa'dan gelen yardımlar devam edecek." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu da malzemeleri gönderen hayırseverlere teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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