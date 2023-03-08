Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta afetzede çocuklara robotik kodlama eğitimi veriyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türk Kızılay Bursa Şubesi ile Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklara robotik kodlama eğitimi veriyor.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Pazarcık ilçesinde birçok yapı yıkıldı veya zarar gördü.

Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı tarafından hazırlanan karavan, depremzede çocukların motivasyonlarını yükseltmek üzere ilçedeki çadır kentte konuşlandırıldı.

İki eğiticinin görev aldığı karavanda, çocuklara 3 boyutlu yazıcı, ahşap tasarım atölyesi, mini torna, robotik kodlama gibi eğitimler veriliyor.

Karavandan, günde ortalama 100 çocuk faydalanıyor. Aracın elektrik enerjisi ise güneş panellerinden karşılanıyor.





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