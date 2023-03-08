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Farklı ülkelerde fırın işleten 3 kardeş, deprem sonrası hemşehrileri için Kahramanmaraş'a koştu

AA

Farklı ülkelerde fırın işleten 3 kardeş, deprem sonrası hemşehrileri için Kahramanmaraş'a koştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN / CİHAN DEMİRCİ - Azerbaycan, İran ve Ukrayna'da ekmek üretim tesisleri bulunan Kahramanmaraşlı üç kardeş, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından geldikleri memleketlerinde ekmek üretip afetzedelere ücretsiz dağıtıyor.

Yurt dışında ekmek üretim tesisleri bulunan 51 yaşındaki Hasan, 48 yaşındaki Servet ve 45 yaşındaki Emrah Akkuş kardeşler, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından hemşehrilerinin yardımına koştu.

Depremlerin üçüncü gününde memleketlerine dönen kardeşler, eskiden üretim yaptıkları fırında odun ateşinde kısıtlı imkanlarla ekmek pişirmeye başladı.

Yaklaşık bir hafta 20-25 bin ekmek üretebilen kardeşler, kente doğal gazın yeniden verilmesinin ardından üretim kapasitelerini 40-42 bine çıkarttı.

Fırında 24 saat dönüşümlü çalışan kardeşler, ürettikleri ekmekleri afetzedelere ücretsiz dağıtıyor.

- "İnsanların ekmeğe, suya, aşa, yardıma ihtiyacı var"

Fırıncı Hasan Akkuş, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan, İran ve Ukrayna'da ekmek ürettiklerini söyledi.

Depremin yaşandığı gün Kahramanmaraş'ta bulunan eşinin kendisini telefonla arayıp "Çok büyük bir deprem oldu, binalar yıkıldı, insanlar enkaz altında kaldı." demesi üzerine Ukrayna'dan memleketine geldiğini anlatan Akkuş, kentte afetzedelere ekmek üretmeye başladığını belirtti.

Akkuş, Azerbaycan ve İran'da bulunan iki kardeşinin de depremzedelere destek olmak için memleketlerine geldiğini dile getirerek, "Böyle bir günde halkımın yanında olmazsam hangi gün olacağım. İnsanların ekmeğe, suya, aşa, yardıma ihtiyacı var. Enkaz altında kalan insanlarımız, canlarımız var, perişan olan insanlarımız var. Memlekete geldiğim gece insanlarımıza sıcak ekmek üretmeye başladık. Burada vatandaşlarımıza ücretsiz ekmek dağıtıyoruz." diye konuştu.

- Fırında 24 saat ekmek üretiliyor

Kendilerine un yardımında bulunan hayırseverlere teşekkür eden Akkuş, fırında aile fertlerinden 38 kişinin çalıştığını söyledi.

Akkuş, afetzedeler için 24 saat ekmek ürettiklerini, kardeşleriyle dönüşümlü çalıştıklarını belirterek, "Canlarımız, ailelerimiz enkaz altında yok oldu, ben kendi ailemin veya kendimin hayatta olduğuna bile çok sevinemiyorum, çok mutlu olamıyorum çünkü hangi tarafa baksan acı, hüzün, yıkım, kayıp var. İnşallah bu yaraları, acıları, sıkıntıları el ele, sırt sırta verip çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Günde 2 saat uykuyla çalıştığını anlatan Akkuş, insanların hayır duasının her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.

- "Bir nebze de olsa insanları mutlu edebilmek için çalışıyorum"

Akkuş, hiçbir beklentisi olmadan çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir nebze de olsa insanları mutlu edebilmek için çalışıyorum. İlk bir hafta sadece odun ateşinde 20-25 bin arasında ekmek üretebildik. Sonrasında devletimizin destekleri ile doğal gazımızın açılmasıyla günlük 40-42 bin arasında ekmek üretiyoruz. Bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Keşke imkan olsa da 100 bin ekmek üretebilsek. Keşke her ihtiyacı olana dokunabilsek."

Hiçbir vatandaşı fırından geri çevirmediklerini belirten Akkuş, "Bugün hiçbir şeyi düşünecek, tartışacak zaman değil. Bugün birlik beraberlik zamanı, tek yürek olma zamanı, bu acıları hep beraber paylaşıp, sarıp, bu sıkıntıları hep beraber atlatacağımız zaman." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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