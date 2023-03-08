Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bankalar "gezici şube" ile hizmet veriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ / ÖZGÜN TİRAN - 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta binaları zarar gören bankaların müşterileri, işlemlerini "gezici şube"de yaptırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kentteki bankaların şubelerinin yer aldığı binalar da zarar gördü. Bunun üzerine banka çalışanları, vatandaşların taleplerini işlemler için hazırlanan otobüste yerine getiriyor.

Banka otobüsü, kentin farklı noktalarında vatandaşlara hizmet veriyor.

- "Hayat devam ediyor, hizmetler de devam etmeli"

Kent sakinlerinden Zeynel Gök, AA muhabirine, depremin, vatandaşlara iletilen birçok hizmeti engellediğini söyledi.

Depremin ardından tüm kurumların, hizmetlerini iletmek için seferber olduğunu belirten Gök, "İşlemlerim için buraya geldim. Bankaların verdiği gezici şube hizmetinden faydalanıyoruz. Depremde, kentteki banka şubesi binaları da zarar gördü, birçok faaliyet mobil olarak sürdürülüyor. Ayağa gelmiş hizmetten memnunuz. Deprem bölgesinde, böyle olumsuz bir durumda çok güzel bir hizmet." dedi.

Kahramanmaraş'ın komşu illerinin de afetzede olduğunu dile getiren Gök, "Çevre illere gitme durumumuz olmadığı için biz burada mağdur olacaktık. Bu hizmetlerin olması, mağduriyeti gideriyor. Gerekli ödemeler konusunda hükümetimiz, devletimiz, erteleme konusu olsun, diğer olanaklar olsun her türlü kolaylığı gösterdi. Hayat devam ediyor, hizmetler de devam etmeli." diye konuştu.

Ayşegül Karapınar da yaşadıkları büyük afetin ardından yaraların sarılmaya devam edildiğini, depremin ardından birçok mağduriyetin giderildiğini anlattı.

Gezici banka şubesinin kendilerine kolaylık sağladığına işaret eden Karapınar, hem kurumlara hem de depremde kendilerine yardım ve destek verenlere teşekkür etti.

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