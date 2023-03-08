Maraş biberi işletmelerinin yüzde 95'i depremde kullanılmaz hale geldi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER/HALİFE YALÇINKAYA -Kahramanmaraş'ta üretim tesisleri büyük oranda yıkılan Maraş biberi üreticileri, sektörün ağır darbe almasının üzüntüsünü yaşıyor.

6 Şubat'ta depremlerin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Maraş biberi üretiminin yapıldığı Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Odun Ambarı mevkisinde 100'e yakın işletmenin büyük kısmı depremde yıkıldı, kalanları da ağır hasar aldı.

Aroması ve acılığını verimli topraklarından alan, kentin adıyla anılan biberi üreten tesislerin yıkılması, sektörü olumsuz etkiledi.

Biber ve makineleri enkaz altında kalan üreticiler, depremin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, AA muhabirine, pul ve toz olarak tüketilen tescilli Maraş biberinin dünyaya mal olmuş marka olduğunu söyledi.

Biber üretimi yapan işletmelerin bulunduğu bölgede deprem nedeniyle ciddi hasar yaşandığına işaret eden Buluntu, "Kahramanmaraş'ın bir değeri, simgesi olan biber üretimine bir an önce başlanması lazım." dedi.

Üretim sezonunun yaklaştığını, yeni üretim tesislerinin kurulması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yer tahsisi konusunda çalıştığını belirten Buluntu, "Esnafımızın bir an önce faaliyete geçmesi için çözüm bulunması lazım. Ya yerinde çözüm ya da geçici olarak işletmelerimizin faaliyetlerini yürütebilmesi için hızlı şekilde yer tahsisi yapılması gerekiyor." diye konuştu.

- Yılda 25 bin ton üretim yapılıyor

Maraş Biberi Kümelenme Derneği Başkanı Muhittin Balçın, kentte yılda yaklaşık 25 bin ton biber üretimi yapıldığına dikkati çekti.

Sektörün tarladan itibaren kademe kademe 6 bin civarında insana istihdam sağladığını vurgulayan Balçın, yeni mahsul üretiminin yaklaşık 6 ay sonra başlayacağını dile getirdi.

Balçın, yeni mahsul çıkmadan iş yerlerinin ayağa kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çiftçi ürününü topladığı zaman bizim üretebilmemiz için alım yapmamız lazım. Fabrika olmazsa alım yapamayız, mecburen bir an önce ayağa kalkmak zorundayız. Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine yılda 10 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Depremin ardından işletmelerimizin yaklaşık yüzde 5'i, yani 4-5 işletme ayakta kaldı, birçok fabrika için yıkım kararı çıktı."

Balçın, üretim yapamamaları durumunda piyasada Maraş biberi bulmanın zor olacağını sözlerine ekledi.



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