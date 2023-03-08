Tescilli Maraş dondurması üreticileri depremin izlerini silmeye çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER/HALİFE YALÇINKAYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen dondurma üreticileri depremin izlerini silerek üretime geçmeye çalışıyor.

Coğrafi işaret belgeli dondurmasıyla bilinen Kahramanmaraş'ta dondurma üretim tesislerinden bazılarının duvarları 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı, bazılarının makineleri zarar gördü.

Üreticiler, vatandaşlara kentin eşsiz lezzetini tattırmak için tesislerini onararak yeniden hizmet vermeye başladı. Bazı işletmeler ise üretim tesislerinin bahçesine kurdukları çadırlarda çalışanlarına ve ailelerine barınma imkanı sağladı.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kanbur, AA muhabirine, depremi yaşayan bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine işaret ederek, "Türkiye olarak ayağa kalkmak zorundayız. Kahramanmaraş olarak ayağa kalkmak zorundayız. Depremi yaşayan diğer iller olarak ayağa kalkmak zorundayız." dedi.

Kanbur, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ta dondurma sektörü ön planda. Dondurma üretimini hiçbir zaman bırakmayacağız, yaralarımızı saracağız. İlimizde irili ufaklı 180'e yakın dondurma üretim işletmesi var. Bunların çoğu depremlerde zarar görmüş, makineleri oynamış, duvarları yıkılmış, işçileri ölmüş fakat her şeye rağmen ayakta kalmak için mücadele vereceğiz, yaralarımızı saracağız. Dondurma sektörünü daha ilerilere götürmek için, 'Biz ayaktayız' diyeceğiz. Hangi ülke ne istiyorsa, hangi şehir ne istiyorsa buradan destek vereceğiz inşallah. Durmayacağız, eksikliklerimizi gidereceğiz. Üretici arkadaşlarımızdan, 'Ayaktayız, hepimiz bir yüreğiz, yaralarımızı birlikte sararız' haykırışlarını duyduğumda çok seviniyorum."



Kanbur, dondurma üretim tesislerinde yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiğine, aileleriyle bu sayının on binleri bulduğuna dikkati çekerek, "Devletimiz sağ olsun, elinden geleni yapıyor. Yaptı ve yapacak da buna inanıyoruz." diye konuştu.

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