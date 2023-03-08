Pazarcıklı depremzedeler şükür kurbanlarını kader ortaklarıyla paylaşıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde afetzedeler, kestikleri şükür kurbanlarını bir lokantada toplayarak çadır kentte yaşayanlarla paylaşıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 11 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde depremzedeler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Depremzedelerin ihtiyaçları, Türk Kızılay, AFAD, asker, polis ve jandarma personelinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sağlanıyor.

İlçede yaşayan bazı depremzedeler kestikleri şükür kurbanlarının etini bir lokantada topluyor.

Burada parçalara ayrılan ve derin dondurucuda bekletilen etler, bazen pişirilen yemeklere konuluyor bazen de ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Depremzede Mikail Arıküçük, AA muhabirine, Pazarcık'ta yaşadığını ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Depremin ardından herkesin birbirine yardım ettiğini belirten Arıküçük, paylaşmayı sevdiğini dile getirdi.

Arıküçük, depremde tüm ilçenin zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Burada zarar gören arkadaşlar, vatandaşlar, din kardeşlerimiz çadırlarda kalıyorlar. Sağ olsun herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Türkiye tek yürek oldu. Biz elimizden geldiği kadar ufak tefek yardımda bulunmaya çalıştık. Allah rızası için bugün bu kurbanı kesmeyi münasip gördük. Allah yardımcı olan herkesten razı olsun." dedi.

- Hayırseverlerin adak kurbanlarıyla depremzedeler için yemek yapılıyor

Lokanta işletmecisi Abdülhakim Coşar ise depremin ilk anından itibaren herkesin birbirine yardım ettiğini vurguladı.

İşletmesini hemen vatandaşların hizmetine açtığını anlatan Coşar, şunları kaydetti:

"Gönüllü olarak burada hizmet vermeye başladık. Daha sonra bir arkadaşın öncülüğünde ilk kurban kesildi ve devamında hayır sahiplerinin kurbanlarını burada topladık. Vatandaşımıza Allah için millet için hizmet etmeye kendimizi adadık, şükür, günlük burada 1500-2000 kişilik yemek çıkartıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı bize destek veren tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Allah'ın izniyle bu işin üstesinden geleceğiz. Allah kimseyi devletsiz ve milletsiz bırakmasın."

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