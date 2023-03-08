Özbekler depremzede soydaşlarını yalnız bırakmadı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ / VEYSEL ALTUN - Merkezi Özbekistan'da bulunan Yurak Amri Vakfı, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Hatay'a ardından da Kahramanmaraş'a yardımlar götüren Yurak Amri Vakfı, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki çadır kentte, günlük yaklaşık 3 bin kişiye Özbek pilavı dağıtıyor.

Yurak Amri Vakfı Kurucusu Sardor Rahimhan, AA muhabirine, önce Hatay Antakya'da depremzedelere yönelik faaliyetlere başladıklarını, daha sonra Kahramanmaraş'a geldiklerini anlattı.



Depremin ikinci gününden itibaren depremzedelere yemek ikram ettiklerini aktaran Rahimhan, Kahramanmaraş'ta, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve AFAD ile koordineli açılan geçici aşevinin mutfağını kullandıklarını belirtti.

Günlük yaklaşık 3 bin kişiye Özbek pilavı dağıttıklarını aktaran Rahimhan, "Türkiye ile zaten bizim kalbimiz bir, yüreğimiz bir. Böyle bir durumda bizim nerede olmamız lazım? En önemli yer Türkiye. Kardeş olarak, kandaş olarak yanında olmak. Böyle bir durumda onları yalnız bırakmamak. Biz sadece yardım etmeye değil, Özbek halkından Türk halkına sevgilerle yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- Özbekler Hatay'da konteyner kent kuracak

Rahimhan, yardımların devam edeceğini vurgulayarak, "Yemek dağıtmak bizim işimizin bir tanesi. Yaptığımız işin en güzeli, Hatay'da bin konteyner ile kent kurmaya çalışıyoruz. AFAD, MÜSİAD ile anlaşma yaptık. Konteynerlerin ödemelerini ayarladık. İnsanlara daha güzel yardım etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurak Amri Vakfı aracılığıyla sadece Özbekistan değil, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi birçok ülkeden destek aldıklarını söyleyen Rahimhan, "Türkler bilsinler ki onlar yalnız değiller. Onların yanlarında Özbekistan var her zaman, her nefes." dedi.









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