Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği gönüllüleri Kahramanmaraş'ta kadınlara karanfil verdi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği gönüllülerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çadır kentteki kadınlara çiçek verildi.

Derneğin başkanı Hakan Çil ile gönüllüler, millet bahçesinde oluşturulan çadır kentteki kadınları ziyaret etti. Gönüllüler, burada kadınlara çiçek, çocuklara ise oyuncak verdi.

Çil, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana afetzedelerin yanlarında olduklarını belirtti.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çadır kentteki kadınları ziyaret ettiklerini anlatan Çil, "Türk milleti zor zamanda bir olmayı, birlik olmayı başaran bir toplum. Bu zor zamanda Türk kadını tarihin her döneminde üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bu doğal afette de yapacağına inanıyoruz." dedi.

Felaketin kadınların desteğiyle aşılacağına inandığını vurgulayan Çil, yaraların sarılması için çalıştıklarını kaydetti.

Gönüllülerden Dilek Uçar da kadın ve çocukların motivasyonlarının artması için etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Çadır kentte kalan kadınlardan Emine Ergüney ise gönüllülerin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Hayat devam ediyor. Kadınlar Günü'nü burada kutluyoruz. Acı bir duygu." ifadesini kullandı.



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