Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kahramanmaraş'ta esnaf birliğini ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kahramanmaraş'ta el birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde hayatın normalleşme sürecine girdiğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile birlikte Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret eden Çetin, Birlik Başkanı Ahmet Kuybu ve oda başkanlarıyla görüştü, deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çetin, yaptığı açıklamada asrın felaketi olarak tanımlanan depremden etkilenen illerde vatandaşlara her türlü yardımı, desteği sağlamak üzere devletin tüm birimleri, kurumları ve kuruluşlarının seferber olduğuna işaret etti.

Depremin üzerinden bir ay geçtiğini, yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Çetin, "Hep birlikte şehrimizin normalleşmesi, vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesi için elbirliğiyle, omuz omuza çalışacağız. Bugün de esnafımızın durumunu sormak, ihtiyaçları varsa yerinde görmek için buraya geldik. Şükürler olsun süratli bir normalleşme süreci var. Allah'ın izniyle en kısa zamanda günlük hayatın daha etkin, aktif şekilde başladığını göreceğiz. Devlet millet el ele hep birlikte bu yaraları saracağız." dedi.



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