Kahramanmaraş'ta şehit ailelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde protokol üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkoğlu ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, jandarma komando er Ahmet Kısa ve piyade uzman çavuş Ramazan Demir'in ailelerine ziyarette bulundu.

Vali Akkoyun, AA muhabirine, Türkoğlu'nda depremin ilk gününden itibaren yoğun bir çalışma olduğunu belirterek, "Diğer afet bölgelerinde olduğu gibi Türkoğlu'nda da aynı şekilde. Devletimizin, milletimizin güç birliğiyle bunu da aşacağız. Bugün de şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek, bir eksikleri ihtiyaçları, sıkıntıları var mı yerinde görelim istedik. Birlikte oturup sohbet ettik." diye konuştu.

Türkoğlu'nda 500 kişilik ekiple çalıştıklarını aktaran Akkoyun, "Vatandaşlarımızın ilk olarak çadır kente, oradan konteyner kente oradan da kalıcı bir şekilde konutlarına geçişi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızı da bulundukları yerlerde yalnız bırakmıyoruz ve ziyaret ediyoruz. Hem korku ve panik ortamının azalması hem de moral bulmaları için hem de vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerdeki ihtiyaç ve eksikleri tespit etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Okumuş da "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bizim özel kadınlarımız; şehitlerimizin eşleri ve anneleri. Bu günde iki şehit ailemizi özellikle ziyaret ettik. Her zaman başımızın üstünde yeri olan şehit ailelerimizin, bu depremde yaralarının sarılması ve dertlerinin paylaşılması noktasında ziyarette bulunuyoruz. Gittiğimiz yerde çocuklarımızı unutmuyoruz. Burada da çadır kentlerde de yaptığımız ziyaretlerde onların yüzünü güldürüyoruz." şeklinde konuştu.

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