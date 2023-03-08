Kahramanmaraşlı depremzede genç ve çocuklar için İyilik Kupası etkinliği

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta etkinlik düzenleyen spor kulübü gönüllüleri, gençlerin ve çocukların afet atmosferinden uzak vakit geçirmesini sağladı.

İstanbul merkezli Hareket Spor Kulübü, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen gençlere ve çocuklara destek olmak amacıyla Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kentte "İyilik Kupası" organizasyonu düzenledi.

Gönüllüler, spor eğitmenleri, sosyolog, psikolog, sanatçı ve tiyatro oyuncularının katıldığı organizasyonda çocuklara, bilek güreşi, çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme gibi geleneksel oyunların yanı sıra futbol, mini golf, badminton, voleybol, bocce sporları ile satranç, dama ve benzeri zeka oyunları oynatıldı.

Depremzede gençler ve çocuklar gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Hareket Spor Kulübü Başkanı Serkan Demirel, AA muhabirine, 7 ilde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Projenin Kahramanmaraş ile sona erdiğini ifade eden Demirel depremzede çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

Statta bulunan kapalı spor salonunda düzenlenen programa koordinatör vali görevini sürdüren Samsun Valisi Zülkif Dağlı da katıldı.





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