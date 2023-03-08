İstanbul'dan gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, depremzede meslektaşlarını unutmadı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede meslektaşlarına karanfil verdi.



İstanbul ekibi, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumda çalışan kadınların Kadınlar Gününü kutladı.

Depremzede meslektaşlarına moral veren ekipler, karanfil dağıttı.



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