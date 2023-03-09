Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte birçok yapıyı yıkan veya hasara uğratan depremlerin ardından arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda yıkılan binaların enkazını iş makineleriyle hafriyat döküm alanına naklediyor.

Polis ekipleri de enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı.



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