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Jandarma komandolar Kahramanmaraş'ta karadan ve havadan desteğe devam ediyor

AA

Jandarma komandolar Kahramanmaraş'ta karadan ve havadan desteğe devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GÖKHAN ÇALI - Pazarcık merkez üslü ilk depremin ardından Adana'dan geldikleri Kahramanmaraş'ta onlarca canı kurtararak çalışmalara başlayan Adana Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, bölgeye gönderilen yardımların ulaştırılması, çadırların kurulumu ve yemek dağıtımı gibi görevlerle de depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Konuşlu olduğu Kahramanmaraş Havalimanı'nda faaliyetlerini sürdüren Adana Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri deprem sonrası yaraların sarılmasında önemli rol üstleniyor.

Taburun deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Tabur Komutanı Jandarma Yarbay İbrahim Aydın, afeti Adana'da da yaşadıklarını, yıkımın yaşandığı bölgelere hareket etmek üzere hazırlıklara hemen başladıklarını belirtti.

"(6 Şubat'ta) Sabah 07.00 itibarıyla taburumun yarısıyla birlikte Kahramanmaraş'a hareket emri aldım, öğleden sonra 13.00 civarlarında yani ikinci büyük deprem olmadan biz Kahramanmaraş'taydık." diyen Aydın, ilk 3 gün enkazdan vatandaşların çıkarılması için canla başla mücadele ettiklerini söyledi.

- Yer altı görüntüleme cihazıyla canlar kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmalarında komutanlığa ait yer altı görüntüleme cihazının da kullanıldığını, bu cihazla 28 kişinin enkazdan çıkarıldığını anlatan Aydın, aynı cihazla diğer arama kurtarma ekiplerine verilen destek sayesinde 100'ün üzerinde kişinin enkaz altından çıkarıldığını kaydetti.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK) ve AKUT gibi daha profesyonel ekiplerin bölgeye ulaşmasıyla birlikte enkazdaki çalışmaları tamamlayarak yardımların bölgeye sevki için Kahramanmaraş Havalimanı'nda görev yapmaya başladıklarını aktaran Aydın şöyle konuştu:

"Bir hafta boyunca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle köylere, mezralara kadar yardım malzemelerinin ulaştırılması için çalıştık. Kargo uçakları veya yolcu uçaklarıyla gelen yardımların burada ayrılması, istiflenmesi müteakiben helikopterlerle köylere, mezralara gönderilmesinde görev aldık. Ardından Kahramanmaraş merkez ilçe, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin mahallelerinde çadır kurma faaliyetlerimiz başladı. Yaklaşık 10-15 gündür bu faaliyetle uğraşıyoruz, halen çadır kurma faaliyetlerimiz devam ediyor."

- "Helikopterlerimiz hiç durmuyordu"

Özellikle yardımların afetzedelere ulaştırılması noktasında büyük yoğunluk yaşadıklarını işaret eden Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk hafta Jandarma Genel Komutanlığımıza ait 34 helikopterimiz vardı. Helikopter başına günlük 35-40 sorti yapılıyordu, helikopterlerimiz hiç durmuyordu. Gelen malzemeler sürekli helikopterlere yüklenip İl Jandarma Komutanlığının yaptığı tespitler doğrultusunda köylerimize gönderildi. Hava şartları müsaade ediyorsa gece şartlarında da uçuşlarımız oldu. Buraya gelen malzemeler en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıldı."

Depremin ilk günlerinde Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil mutfak ve aşevinin de kente kurulduğunu hatırlatan Aydın, depremzedelere sıcak yemek dağıtma konusunda da büyük bir gayret sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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