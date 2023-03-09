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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı depremzede çift barındıkları çadır kentte iş sahibi oldu

AA

Kahramanmaraşlı depremzede çift barındıkları çadır kentte iş sahibi oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA/SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evleri hasar görünce çadır kente yerleşen karı koca, bir şirketin depremzedelere sıcak yemek ikram etmek için kurduğu seyyar mutfakta gönüllü çalışmalarının ardından işe başladı.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Bor Alüminyum firması, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Avşar 2. Bölge Çadır Kenti'nde depremzedelere kahvaltı ve sıcak yemek ikram etmek için seyyar mutfak kurdu.

Mutfakta gönüllü olarak yemek pişiren ve dağıtımını yapan Cennet ve Ertuğrul Karademir çifti, firma yetkililerinin teklifi üzerine burada ücret karşılığı çalışmaya başladı.

- "O manzara hala gözümüzün önünden gitmiyor"

Cennet Karademir (50), AA muhabirine, deprem gecesi çok korktuklarını söyledi.

Onikişubat ilçesindeki evlerinin adeta yerinden söküldüğünü belirten Karademir, o günleri unutmalarının imkansız olduğunu ifade etti.

Çok kötü bir gece yaşadıklarını, bazı yakınlarının enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini dile getiren Karademir, "Allah kimsenin başına vermesin. O manzara hala gözümüzün önünden gitmiyor. Evden nasıl kaçtığımızı ve aşağıya indiğimizi bilmiyoruz." dedi.

- "İlk kez iş sahibi oldum"

Depremin ardından yerleştikleri çadır kentteki hayırseverin kurduğu seyyar mutfakta eşiyle önce gönüllü çalışmaya başladıklarını sonrasında ise firma sahibinin teklifiyle iş sahibi olduklarını belirten Karademir, "İlk kez iş sahibi oldum, daha önce hiçbir yerde çalışmamıştım. Her şey bir şeye vesile derler ya, bu da bana iş imkanı sağladı. Günlük 800-1000 kişiye kahvaltı ve sıcak yemek hazırlıyoruz. Elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Yemek pişiriyor, bulaşık yıkıyor ve yemek dağıtıyorum. Her şeyi yapıyorum." diye konuştu.

- "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Depremde 15 akrabasını kaybeden Yüksel Ertuğrul Karademir (51) de o gece yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Deprem sırasında uyanık olduğunu söyleyen Karademir, "Binamız belki havalandı yere oturdu. Sağa, sola savurdu, gökyüzünde çıkan ışık dehşet vericiydi. Depremin ardından yaralarımızı saran herkese teşekkür ediyorum. Devletimizden, milletimizden, cesur yürekli insanlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Karademir, depremin ardından gönüllü olarak yemek dağıtımı yaptıkları mutfakta iş imkanı bulduklarını aktararak, "Daha önce restoranım vardı, elimden biraz iş geliyordu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Firma sahibimiz ve yetkililerden Allah razı olsun. Temel felsefemiz çadırlardaki insanlarımızın aç kalmaması." dedi.

Çiftin 17 yaşındaki kızları Gamze Nur Karademir de gönüllü olarak anne ve babasına yardımcı olduğunu belirtti.

- "Ailemiz zaten burada gönüllüydü"

Bor Alüminyum yetkilisi Cengiz Akkurt ise depremin ardından yaraları sarmak için yaklaşık 1 ay önce geldikleri Kahramanmaraş'ta günlük yaklaşık 1000 kişiye kahvaltı ve akşamları sıcak yemek verdiklerini söyledi.

Ellerinden geldiği kadar yaralara merhem olmaya çalıştıklarını vurgulayan Akkurt, şunları kaydetti:

"Burada insanlara hizmet etmeye ve dualarını almaya çalışıyoruz. Firmadan 4 kişi geldik, 3 arkadaşımız gidince burada ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi seyyar mutfağımızda istihdam ettik. Firmamız ücretli olarak ihtiyaçlarını gidermek istedi. Ailemiz zaten burada gönüllüydü, sonrasında onları burada işe başlattık, onlar için de bir istihdam oldu. Hizmete hep beraber devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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