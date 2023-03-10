Depremzede üç kız kardeş, diğer afetzedelerin yaralarını sarmak için çaba harcıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtulan üç kız kardeş, diğer depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba gösteriyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'nde yaşayan depremzede Songül Altunbaş, Seher Davarcı ve Sema Büyükkoz, depremlerden etkilenen diğer afetzedelerin yardımına koşuyor.

Süha Erler Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan çadırlarda kalan kız kardeşler, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri çadır, gıda, kıyafet, battaniye, çocuk bezi, biberon, ayakkabı, ısıtıcı gibi malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kardeşlerden Songül Altunbaş, AA muhabirine, kendisinin ve ailesinin enkaz altından yakınları tarafından çıkarıldığını söyledi.

Depremde bazı yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Altunbaş, toparlanıp insanlara yardımcı olmak adına çalışmalara başladıklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşu ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Altunbaş, "Çok şükür, şu anda her şeyimiz tam diye düşünüyorum. Bundan yana çok mutluyuz. Milletimiz de var olsun, devletimiz de var olsun. Yardım yaparken çok mutluyum. Verdikçe çoğalacağına inanıyorum." dedi.

Sema Büyükkoz da depremin ardından ailesiyle sığındıkları Süha Erler Anadolu Lisesi bahçesinde hayatlarına devam ettiklerini anlattı.

Ablası ve kız kardeşiyle kendileri gibi depremzede insanlara faydalı olabilmek için çalışma yapmaya karar verdiklerine işaret eden Büyükkoz, "Yaralarımızı birlikte sarmaya çalışıyoruz. Biz üç kız kardeş, gönüllü olarak çalışıyoruz. Gelen yardımları halkımıza ulaştırmaya, zorda olanlara yetişmeye çalışıyoruz. Çadırlarımızı kendi imkanlarımızla kurduk. Gıda, hijyen yardımlarımız, battaniyelerimiz, yorgan, yastık, aklınıza ne gelecek olursa barınma ihtiyaçları olanlara sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Seher Davarcı da depremzedelere destek için çalıştıklarını vurgulayarak, "İlk günlerde kendi imkanlarımızla destek olmaya çalıştık. Sonrasında sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçerek halkayı genişlettik. Kardeşlerimle gurur duyuyorum, ablaları olarak çok mutluyum. İnşallah bu günleri hep beraber atlatacağız. Aslında enkazlara da gidip yardımcı olmayı çok isterdim ama maalesef imkanlarımız elvermedi. Ancak gıda ve giyim yardımı olarak yanlarında olup moral vermek de güzel bir yardım." ifadelerini kullandı.





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