Depremde yaşamını yitiren oğlu ve gelininden geriye kalan bir hatıra eşya arıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - CİHAN DEMİRCİ - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binada oğlu ile gelinini kaybeden Hatice Aykutalp (63), kendilerinden geri kalan bir hatıra eşya bulabilmek için enkazda arama yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki birçok bina yıkıldı. Birçok kişinin yaşamını yitirdiği depremde Nuh (34) ile Melike Aykutalp (27) de hayatını kaybetti.

63 yaşındaki anne Hatice Aykutalp, enkazdan cenazeleri çıkarılan oğlu ile gelininin defin işlemlerinin ardından binanın enkazına geldi. Oğlu ile gelinine ait bir hatıra bulmaya çalışan Aykutalp, yedi gündür enkazda arama yapıyor.

Aykutalp, AA muhabirine, küçük bir kıyamet yaşadıklarını, birçok yakınını depremde kaybettiğini söyledi.

Toz toprak arasında oğluna ait en ufak bir hatıra bulmaya çalıştığını anlatan Aykutalp, oğlundan geriye sadece 6 yaşındaki torununun kaldığını dile getirdi.

Oğlunun çok genç yaşta yaşamını yitirdiğini dile getiren Aykutalp, "Her gün geliyorum gidiyorum bir hatıra bile bulamıyorum. Ama bir eşyasını bulursam 'çocuğumun' derim, bağrıma basarım." dedi.

Aykutalp, oğlu ile depremden üç gün önce görüştüğünü anlatarak, "Oğlum benim ciğerimdi. Ben çocuğumu bağrıma bastım. Ne yapayım, her gün ağlıyorum, elimden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.