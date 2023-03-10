Kahramanmaraşlı oto tamircisi depremzede ve gönüllülerin araçlarını ücretsiz tamir ediyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ / ÖZGÜN TİRAN - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oto tamircisi Yakup Ataş ve çırakları, afetzede ve kente yardıma gelen gönüllülerin arızalanan araçlarını ücretsiz onarıyor.

Yakup Ataş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle çok sayıda insanın evini, işini ve hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hem sanayi hem de çarşı esnafının zarar gördüğünü belirten Ataş, "Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah böyle bir olayı bir daha yaşamayız. Biz de sanayi esnafı olarak işe başladık, dükkanımızı açtık." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gönüllülerin yardıma koştuğunu anlatan Ataş, kentte durumu daha iyi olanların da yardımlara destek verdiğini dile getirdi.

- "Tamirhaneyi açtığımızdan bu yana 150 aracı tamir ettik"

Oto tamircisi olarak kendisinin de mesleki açıdan destekle bulunduğunu anlatan Ataş, "Deprem nedeniyle üzerine enkaz düşen ya da parçası kırılan çok sayıda araç tamirhanemize geldi. İnsanlarımızın işini daha çabuk halletmesi için bu araçları tamir ediyoruz." dedi.

Depremden sonra tamir için çok sayıda aracın iş yerlerine geldiğini belirten Ataş, şunları kaydetti:

"Burada gönüllü hizmet edenlerin araçlarını da ücretsiz tamir ediyoruz. Durumu kötü olan arkadaşlarımız, esnafımız var. Elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz. Tamirhaneyi açtığımızdan bu yana 150 aracı tamir ettik. Depremzedelere yardım için gelen insanlarımızdan Allah razı olsun. İşlerini güçlerini bırakıp buraya yardım amaçlı gelmişler, onların araçlarını içimizden gelerek tamir ediyoruz. Elimizden geleni ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Bugünleri atlatana kadar hizmet vermeye devam edeceğiz."





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