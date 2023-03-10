Özel çocuklar deprem travmasını özel eğitimli köpek "Max" ile atlatmaya çalışıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, özel öğrencilere eğitim veren bir merkezdeki özel eğitimli köpek "Max", çocukların afet travmasını atlatmalarına yardımcı oluyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar görmeyen Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel gereksinimli birey ve ailelerine destek olmayı sürdürüyor.

Eğitimlerin sürdüğü merkezdeki köpek "Max", çocukların deprem travmasını atlatmasına destek oluyor.

Merkezde psikolojik danışman olarak görev yapan Hasan Hüseyin Çetinay, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren kentteki özel gereksinimli çocuk ve ailelerine hizmet verdiklerini anlattı.

Özel eğitimde sürekliliğin esas olduğunu vurgulayan Çetinay, özel çocukları rehabilite ederek deprem travmasını atlatmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Çocukların kurumdaki özel eğitimli köpek "Max" ile yakından ilgilendiğine dikkati çeken Çetinay, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın bu travmayı en sağlıklı şekilde atlatmaları için geleneksel ve psikolojik oyunlarla, ayrıca köpeğimiz Max ile çalışmalar yapıyoruz. Derslerimiz veya müsait zamanlarda çocuklarımız sürekli Max ile zaman geçiriyor. Özel gereksinimli çocukların hayvanlarla arasında duygusal bir bağ oluşuyor. Burada da Max'in dikkati çeken hareketleriyle çocuklarımız ders sonrası, hatta bazen sürekli Max ile vakit geçirmek istiyor. Max ile çocukların arasında gerçekten iyi bir ilişki var. Max'in davranışları, çocukların tramvatik etkilerini minimize ediyor."

Çetinay, kurumdaki yönetici ve öğretmenlerin depremin ilk gününden itibaren gönüllü olarak çalıştığını sözlerine ekledi.





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