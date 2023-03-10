Depremzede çocuklar için örülen hırkadan çıkan not duygulandırdı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALPER KORKMAZ - Ankara'dan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a sosyal market kurulması için gönderilen çocuk hırkasından çıkan not hem duygulandırdı hem de moral oldu.

Ankara'da Türk Kızılay gönüllülerinin hazırladığı yardım malzemeleri Kahramanmaraş’a ulaştı. Başkent'ten gelen 14 gönüllü kadın, malzemelerle Kahramanmaraş Türk Kızılay binasına sosyal market kurdu.

Hijyen ürünlerinin yanı sıra aralarında görme engelli annelerin ördüğü hırka, atkı ve berelerin de bulunduğu malzemeler raflara konuldu.

Ankara’da bir kadının ördüğü çocuk hırkasından, "Belki bir ablanız, belki de bir kardeşiniz olarak bu zorlu günlerde biraz olsun içinizi ısıtabilmek dileğiyle. Unutma ki umudun olduğu yerde mucizelere çiçek açar." yazılı not çıktı.

Hırkadan çıkan notu gören Kahramanmaraş Türk Kızılay Kadın Teşkilat Birim Başkanı Fatma Deveboyu duygulandı. Kendisi de depremzede olan ve felaket sırasında akrabalarını kaybeden Deveboyu, görevlilere sarılarak bir süre ağladı.

Deveboyu, AA muhabirine, notun kendisini duygulandırdığını belirterek, “Umudun olduğu her yerde çiçek açar. Çok iyi geldiler, bu zorlu günlerin ardından bize çok güzel moral oldu. Teşekkür ediyorum. Uzak bir yerde biz kız kardeşimin olduğunu bilmek güzel.” diye konuştu.

- Görme engelli anneler "gönül gözüyle ördük" notuyla gönderdi

Ankara’dan 14 gönüllü kadınla gelen Türk Kızılay Ankara Şubesi Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Meltem Elmacı da sosyal market hakkında bilgi verdi.

Markette ağırlıklı hijyen ürünleri bulunduğunu belirten Elmacı, "Bunların yanında el emeği ürünler ve oyuncaklar var. Bölgede ihtiyaç duyulan ne varsa getirdik. Ürünlere, 'Sevgiyle ilmek ilmek ördük, gönül gözüyle ördük' diye not yazan görme engelli annelerimiz de vardı. Kalbimiz Kahramanmaraş’ta, kalbimiz bütün deprem bölgelerinde. Kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Sosyal market, Türk Kızılayın il genelinde kurduğu üçüncü market oldu. Günlük 2 bin kişinin yararlandığı marketler bugüne kadar 26 bin 420 depremzedeye hizmet verdi.

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