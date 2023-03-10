Mutfak eşyası sektöründe öncü Kahramanmaraş'ta üretim tesisleri de depremde ağır yaralı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, kentteki metal mutfak eşyası üreticilerine de ciddi zararlar verdi.

Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan Bakırcılar Çarşısı'nda tencere, çaydanlık gibi küçük ev eşyaları üreten irili ufaklı tesislerin büyük bölümü depremlerde ağır hasar gördü.

Kahramanmaraş Bakırcılar, Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Selamet Atlı, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta bu sektörde yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Bakır, alüminyum, granit, teflon, döküm, çelik, tencere ve düdüklü tencere gibi malzemelerde Türkiye'de en fazla üretimin bu kentte yapıldığını belirten Atlı, şöyle konuştu:

"Deprem sonrası üretim durdu, bu ürünlerin hiçbiri çıkmıyor. Dünyada ve Türkiye'de bu ürünlere talep var. Yılda 200 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Sektörde 800 civarında işletme var, 400'ü bizim odamıza, 400'ü ise Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı. Sektördeki 800 işletmemizin 500'ü zarar gördü. Alüminyum, bakır ve mutfak eşyaları üretiminde Türkiye'de ilk sıradayız. 80 ülkeye yakın ihracat yapıyoruz. Aileleriyle birlikte 150 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor. Bunun yanında zücaciye sektörünü hesap ettiğimiz zaman bu rakam milyonu geçiyor."

Üretim olmadığı takdirde fırsatçıların devreye gireceğini, fiyatların artacağını kaydeden Atlı, orta vadede ise bu sektörü kaybedeceklerinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Tesisleri ayağa kaldırılarak sektörün bir an önce toparlanmasını umut ettiklerini belirten Atlı, "Devletimizden, yetkililerden bir an önce işletmelere destek vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

- "Sektörümüzde çok büyük bir hasar var"

Alüminyum mutfak eşya üreticisi Malik Ejder Gemcioğlu da atadan evlada geçen bir miras olan mesleklerinin depremlerle kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Depremin 450 metrekare üzerine kurulu işletmelerinde ağır hasara yol açtığını aktaran Gemcioğlu, "Sektörümüzde çok büyük bir hasar var. Kendi ürünlerimizi çıkarttığımız iş yerimiz, ekmek teknemiz gitmiş durumda. Allah böyle felaketleri bir daha vermesin. Devletimizden işletmelerimizin ayağa kaldırılması noktasında destek bekliyoruz." dedi.









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