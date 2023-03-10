Afetzedelerin yanında olmak isteyen ünlüler deprem bölgesinde

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/ÖMER FARUK SALMAN - Ünlü isimler, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelerle buluştu.

Aralarında şarkıcılar Yılmaz Morgül, Züleyha Ortak, yapımcı Banu Ergin, şarkıcı ve modacı Beste Korkmaz, boksör Adem Kılıççı, sunucu Özlem Yıldız, model Pelin Suade gibi isimlerin bulunduğu grup, Türkoğlu ilçesi kırsal Şekeroba Mahallesi'nde depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedelerle bir araya geldi.

Sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan bazı öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi çeşitli hediyeler veren ünlü isimler, çadırları gezerek depremzede ailelerle görüştü.

Çadır ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan şarkıcı Yılmaz Morgül, Barış Manço'nun "Can bedenden çıkmayınca" şarkısını seslendirdi.

Hareketin öncülerinden şarkıcı Züleyha Ortak, AA muhabirine, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin üçüncü gününden bu yana bölgede olduğunu söyledi.

Amaçlarının deprem bölgesindeki insanların moral ve motivasyonuna katkı sağlamak ve bir nebze de olsun yüzlerini güldürmek olduğunu belirten Ortak, "Sosyal medya ile saha arasında çok büyük bir fark vardı, ilk geldiğim günden itibaren aynı şeyi söyledim. Sosyal medyada müthiş bir kaos ve öfke patlaması varken sahada bambaşka bir durum vardı. Büyük bir metanet, sağduyu ve sabır vardı. Bu genç kardeşlerimde onu görmüştüm ve bu kardeşlerimize haksızlık etmemeliyiz, onların sabrı ve metaneti bize örnek olmalı demiştim." diye konuştu.

Depremden etkilenen illerden Diyarbakır ve İskenderun dışında bölgenin tümüne gittiklerini anlatan Ortak, ilk fırsatta bu illere de gideceklerini, ziyaretlerinin hayat normalleşinceye kadar devam edeceğini söyledi.

- "Burada tedavi olduğumu hissediyorum"

Boksör Adem Kılıççı da deprem bölgesindeki insanların acılarına ortak olmak adına başlatılan hareket ile bir çok ili ziyaret ettiklerini söyledi.

Başlatılan harekete katılımın her geçen gün arttığını ve bölgede güzel zaman geçirdiklerini anlatan Kılıççı, şöyle konuştu:

"Kendi adıma söylemem gerekirse burada tedavi olduğumu hissediyorum. Buradaki insanların acısını paylaşınca, onların dertleriyle dertlenince tuhaf oluyorum. Bunun tarifi yok ama bizim her şeyi bir kenara bırakıp birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Buradaki hayatı normalleştirmek için elimizden geleni yapmak lazım. Bu hareketi Züleyha Hanım'ın önderliğinde yaptık, onun fikriyle başladı dostlarımıza ulaştık ve zamanla büyüdük. Bu hareket, depremin etkileri silininceye kadar devam edecek. Burada insanların normal hayata adapte olmaları için onları bizim hazırlamamız lazım. Kendilerini değerli hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz."

Şarkıcı Yılmaz Morgül de toplumun önde gelen sanatçıları olarak depremzedelerin yaralarını sarmak, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek adına bölgeye geldiklerini söyledi.

Morgül, yaşanan büyük felaketin ardından insanların yanında olabilmenin onurunu yaşadığına işaret ederek, "Biz Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizi simgelemek için buraya geldik. Depremi asla unutturmamak için buraya geldik. Sanatın hangi dalında olursa olsun bütün sanatçı arkadaşlarımızı, iş insanlarımızı, depremzedeleri asla ve asla yalnız bırakmamaları konusunda buraya davet ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir acı olayda, deprem gibi felaketlerde bir anda birleşen bir millet yok Türk'ten başka. Çünkü Türk'e Türk'ten başka dost da yok bu dünyada." ifadelerini kullandı.

Pelin Suade de bölgenin ekranlardaki gibi olmadığını insanların moral ve motivasyonuna destek verilmesi gerektiğini, bu nedenle her kesimi birlik ve beraberlik içerisinde duyarlı olmaya davet ettiğini dile getirdi.

Depremin altıncı gününden bu yana sahada olduğunu belirten Beste Korkmaz ise özellikle çocukların yaşadıkları travmayı atlatması için yola çıktıklarını ve süreç uzun olsa bile depremzedelerin yaralarının sarılması için birlik beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.