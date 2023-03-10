"Kahramanmaraş Edebiyat Yolu" üzerindeki tünel ve viyadükler depremden etkilenmedi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - CİHAN DEMİRCİ - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, "Edebiyat Yolu" adı verilen şehir merkezi ile Göksun ilçesi arasındaki kara yolunda bulunan tünel ve viyadükler zarar görmedi.

7 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda 11 çift tüp tünel bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan tünel ve viyadüklere Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Ali Kutlay ile Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerinin verildiği tünel ve viyadükler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kesintisiz ulaşım sağladı.

Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki yol, depremlerde arama kurtarma ekipleri ile yardımların bölgeye ulaştırılmasında önemli rol üstlendi.

Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, AA muhabirine, tünellerin doğru teknikle yapıldığı için zarar görmediğini vurguladı.

Depremlerin etkilendiği 11 ilde çok sayıda tünel bulunduğunu, "Edebiyat Yolu"nda yer alan tünellerde de sorun yaşanmadığını anlatan Kaçamaz, "Tüneller doğru tekniklerle, doğru uygulamalarla yapıldığı için herhangi bir yolun kapanması ya da ulaşımın aksaması gibi durumlar olmadı." ifadelerini kullandı.

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