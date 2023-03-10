Kahramanmaraşlı depremzede Melisa'ya okulu yaşam alanı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı depremzede Melisa'ya okulu yaşam alanı oldu

AA

Kahramanmaraşlı depremzede Melisa'ya okulu yaşam alanı oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA/SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremler nedeniyle evlerine girme korkusu yaşayan Akıllı ailesi, yaşamlarına kızlarının eğitim gördüğü okulun bir sınıfında devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen depremzedeler, yaşamlarını sürdürme mücadelesi veriyor.

Depremzedelerin büyük bölümü AFAD, Türk Kızılay, diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca kurulan çadır ve konteyner kentlerde kalırken, bazıları ise kendilerini güvende hissettikleri yerde barınıyor.

Onikişubat ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde üç katlı bir evde ikamet eden Mehmet ve Nilüfer Akıllı çifti, depremin ardından çocuklarıyla kızlarının eğitim gördüğü Süha Erler Anadolu Lisesi'nde bir sınıfa sığındı.

Hayırseverlerin yardımıyla yatak ve ısıtıcı gibi bazı yaşam malzemeleri temin eden Akıllı ailesi, hayatlarını burada sürdürmeye başladı.

Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Melisa Akıllı, AA muhabirine, deprem gecesi evlerinden büyük panikle çıktıklarını ve sarsıntının şiddetiyle yolda dahi yürüyemediklerini söyledi.

- "Depremin etkisini atlatmış değiliz"

Kardeşiyle sokakta oldukları sırada çok yüksek bir ses geldiğini anlatan Akıllı, "Elektrikler gitti ve bayağı korkutucuydu. Hala depremin etkisini atlatmış değiliz." dedi.

Annesi, babası ve kardeşiyle, eğitim gördüğü okula sığındıklarını dile getiren Akıllı, "Burada barınmak üzücü, okulun her köşesinde arkadaşlarımla, öğretmenlerimle anılarım var. Tatil dönüşü okula bu sebepten dolayı gelmek üzücü. Okulu böyle görmek değil de öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla görmek isterdim." diye konuştu.

Akıllı, yaşadıklarına alışmaya çalıştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Adım attığımız her yerde çadırda kalan, sınıflarda kalan insanlar var. Sıraların üzerinde uyuyanlar var, evlerinden, sıcak yuvalarından ayrılmış bir şekilde herkes burada. Hayatta kalmaya çalışıyoruz sonuçta. Depremde öğretmenlerimden hayatını kaybedenler var. Öğrendiğimizde maalesef çok üzüldük. Onlarla olan anılarım gözümün önüne geliyor, hüzün veriyor. Okula kavuşacağımız günleri bekliyorum.

Barındığım sınıfta bir yandan da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanıyorum. Burada çalışıyorum ama endişelerim var. Psikolojik ve motivasyon olarak sınava hazır değilim. Depremde kaybettiğim yakınlarım var. Kuzenim vardı benimle yaşıt, diğer kuzenim, onun eşi ve çocukları, onları kaybettik."

Lisenin müdür yardımcısı İsmail Gök ise depremin ilk gününden itibaren okulu depremzedelere açtıklarını söyledi.

Bahçeye çadırlar kurdurduklarını, sınıfları barınma alanına çevirdiklerini belirten Gök, "Melisa ve ailesi depremin 4. günü yanıma gelerek okulda kalmak istediklerini söylediler. Onlara da burada barınma ihtiyacı sağladık ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremde okullarından üç öğretmen ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiğini aktaran Gök, kayıpların üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Kahramanmaraş Edebiyat Yolu" üzerindeki tünel ve viyadükler depremden etkilenmedi
YEREL HABERLER "Kahramanmaraş Edebiyat Yolu" üzerindeki tünel ve ...
Afetzedelerin yanında olmak isteyen ünlüler deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Afetzedelerin yanında olmak isteyen ünlüler deprem ...
Mutfak eşyası sektöründe öncü Kahramanmaraş'ta üretim tesisleri de depremde ağır yaralı
YEREL HABERLER Mutfak eşyası sektöründe öncü Kahramanmaraş'ta üretim ...
Depremzede çocuklar için örülen hırkadan çıkan not duygulandırdı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar için örülen hırkadan çıkan not ...
Özel çocuklar deprem travmasını özel eğitimli köpek "Max" ile atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Özel çocuklar deprem travmasını özel eğitimli köpek ...
Kahramanmaraşlı oto tamircisi depremzede ve gönüllülerin araçlarını ücretsiz tamir ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı oto tamircisi depremzede ve ...
Depremde yaşamını yitiren oğlu ve gelininden geriye kalan bir hatıra eşya arıyor
YEREL HABERLER Depremde yaşamını yitiren oğlu ve gelininden geriye ...
Depremzede üç kız kardeş, diğer afetzedelerin yaralarını sarmak için çaba harcıyor
YEREL HABERLER Depremzede üç kız kardeş, diğer afetzedelerin ...
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım ...
Çadır kentte doğum yapan 'Mucize' kedinin yavrularına, 'Maraşta, Doğan, Umut' adları verildi
YEREL HABERLER Çadır kentte doğum yapan 'Mucize' kedinin ...
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bazı yollarda çökme ve kayma oluştu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bazı yollarda ...
Bakan Soylu: Milletçe bu afetin altından birlikte kalkacağız
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Milletçe bu afetin altından birlikte ...
Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yıkılan Hamidiye Sitesi'nde enkaz ...
Depremzede çocuklar kahraman arama kurtarma köpeği "Proteo"yu oyuncaklarda yaşatıyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar kahraman arama kurtarma köpeği ...
Kahramanmaraşlı depremzede çift barındıkları çadır kentte iş sahibi oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede çift barındıkları çadır ...
İlk depremin merkez üssü Pazarcık'ta çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER İlk depremin merkez üssü Pazarcık'ta çalışmalar ...
İlk depremin merkez üssü Pazarcık'ta bir kuyumcu konteynerde hizmet veriyor
YEREL HABERLER İlk depremin merkez üssü Pazarcık'ta bir kuyumcu ...
Kahramanmaraş'ta balıkçılık sektörü deprem sonrası toparlanmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta balıkçılık sektörü deprem sonrası ...
Jandarma komandolar Kahramanmaraş'ta karadan ve havadan desteğe devam ediyor
YEREL HABERLER Jandarma komandolar Kahramanmaraş'ta karadan ve ...
Depremden 50 saat sonra enkazı elleriyle kazarak çıkmış
YEREL HABERLER Depremden 50 saat sonra enkazı elleriyle kazarak ...
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ...
Sümeyye Erdoğan, çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Sümeyye Erdoğan, çadır kentte kalan depremzedeleri ...
İstanbul'dan gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, depremzede meslektaşlarını unutmadı
YEREL HABERLER İstanbul'dan gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ...
Kahramanmaraşlı depremzede genç ve çocuklar için İyilik Kupası etkinliği
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede genç ve çocuklar için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.