Kahramanmaraşlı depremzede Melisa'ya okulu yaşam alanı oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA/SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremler nedeniyle evlerine girme korkusu yaşayan Akıllı ailesi, yaşamlarına kızlarının eğitim gördüğü okulun bir sınıfında devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen depremzedeler, yaşamlarını sürdürme mücadelesi veriyor.

Depremzedelerin büyük bölümü AFAD, Türk Kızılay, diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca kurulan çadır ve konteyner kentlerde kalırken, bazıları ise kendilerini güvende hissettikleri yerde barınıyor.

Onikişubat ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde üç katlı bir evde ikamet eden Mehmet ve Nilüfer Akıllı çifti, depremin ardından çocuklarıyla kızlarının eğitim gördüğü Süha Erler Anadolu Lisesi'nde bir sınıfa sığındı.

Hayırseverlerin yardımıyla yatak ve ısıtıcı gibi bazı yaşam malzemeleri temin eden Akıllı ailesi, hayatlarını burada sürdürmeye başladı.

Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Melisa Akıllı, AA muhabirine, deprem gecesi evlerinden büyük panikle çıktıklarını ve sarsıntının şiddetiyle yolda dahi yürüyemediklerini söyledi.

- "Depremin etkisini atlatmış değiliz"

Kardeşiyle sokakta oldukları sırada çok yüksek bir ses geldiğini anlatan Akıllı, "Elektrikler gitti ve bayağı korkutucuydu. Hala depremin etkisini atlatmış değiliz." dedi.

Annesi, babası ve kardeşiyle, eğitim gördüğü okula sığındıklarını dile getiren Akıllı, "Burada barınmak üzücü, okulun her köşesinde arkadaşlarımla, öğretmenlerimle anılarım var. Tatil dönüşü okula bu sebepten dolayı gelmek üzücü. Okulu böyle görmek değil de öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla görmek isterdim." diye konuştu.

Akıllı, yaşadıklarına alışmaya çalıştığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Adım attığımız her yerde çadırda kalan, sınıflarda kalan insanlar var. Sıraların üzerinde uyuyanlar var, evlerinden, sıcak yuvalarından ayrılmış bir şekilde herkes burada. Hayatta kalmaya çalışıyoruz sonuçta. Depremde öğretmenlerimden hayatını kaybedenler var. Öğrendiğimizde maalesef çok üzüldük. Onlarla olan anılarım gözümün önüne geliyor, hüzün veriyor. Okula kavuşacağımız günleri bekliyorum.



Barındığım sınıfta bir yandan da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanıyorum. Burada çalışıyorum ama endişelerim var. Psikolojik ve motivasyon olarak sınava hazır değilim. Depremde kaybettiğim yakınlarım var. Kuzenim vardı benimle yaşıt, diğer kuzenim, onun eşi ve çocukları, onları kaybettik."

Lisenin müdür yardımcısı İsmail Gök ise depremin ilk gününden itibaren okulu depremzedelere açtıklarını söyledi.

Bahçeye çadırlar kurdurduklarını, sınıfları barınma alanına çevirdiklerini belirten Gök, "Melisa ve ailesi depremin 4. günü yanıma gelerek okulda kalmak istediklerini söylediler. Onlara da burada barınma ihtiyacı sağladık ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremde okullarından üç öğretmen ve 4 öğrencinin hayatını kaybettiğini aktaran Gök, kayıpların üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı.



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