Kahramanmaraş'ta depremde hasar görmeyen tarihi Çukur Hamamı hizmete devam ediyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afeti zarar görmeden atlatan tarihi Çukur Hamamı, müşterilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş Kalesi'nin güneyinde, 15'inci yüzyılda Dulkadiroğulları Beyliği döneminde yapıldığı değerlendirilen hamam, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar almadı.

Kent merkezinin sembol mekanlarından Çukur Hamamı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin incelemesinin ardından "sağlam" raporu verilmesiyle yeniden müşterilerini ağırlamaya başladı.

Toprak zeminin altında inşa edilen hamam, yakınındaki onlarca bina yıkılmasına rağmen ayakta duruyor.

Hamam işletmecisi Sefer Bulut, AA muhabirine, 2012'de yap-işlet-devret modeliyle aldıkları hamamda restorasyon çalışması yaptıklarını söyledi.

Mülkiyetin Belediyeye ait olduğunu belirten Bulut, "Projesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca onaylandı. Projeyi birebir uygulayarak hiçbir malzemeden kaçmadık. Tamir diye girdik, restorasyon yaptık. Hamamı iskeleye aldık ve duvarları yeniden ördük. İlk günkü özelliğine kavuşturduk." diye konuştu.

- "Bu binalar ecdadımızdan bize miras"

Daha önce Marmara Depremi'ni yaşayan Bulut, 6 Şubat'ta evde bulunduğunu anlatarak "O sabah hamamda yıkıntı, çöküntü olup olmadığını kontrol etmek için buraya geldim. Kapıları açtım, duvarların sıvalarında en ufak çatlak veya çizik dahi yoktu. Hatta akşam bıraktığımız demliğin tüpün üzerinden düşmediğini gördüm." dedi.

Depremlerden etkilenmeyen hamamın sağlam şekilde ayakta kaldığını işaret eden Bulut şunları kaydetti:

"Enkazda çalışan insanlar, kolluk kuvvetleri, mezarlıkta çalışanlar, sağlıkçılar var ve sürekli 'Hamam açık mı?' diye arıyorlardı. Burası doğal gazlı ve bölgede gaz kesikti. Hamamı açmak istedik ama ana boruda arıza olduğu için gazı veremediler. Gazımız yeni açıldı ve hamamı ısıtıyoruz. Önceliğimiz çalışanlar, polislerimiz ve askerlerimiz. Banyolarını yapıyorlar. Hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu tür binalar ecdadımızdan bize miras. Zamanında hakkını vermişler ve binamız hâlâ sağlam."

- Evleri yıkılan vatandaşlar duş ihtiyacını karşılıyor

Müşterilerden Servet Balık, hamamın çevresinde çok sayıda binanın yıkılmasına rağmen tarihi hamamda tek taşın bile oynamamasının çok ilginç olduğunu dile getirdi.

Evlerinin yıkılması nedeniyle banyo ihtiyacını hamamda karşıladığını anlatan Balık, "Hamam sahiplerine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, onların sayesinde duşumuzu aldık." şeklinde konuştu.

- Çukur Hamamı

Kitabesi bulunmayan Çukur Hamamı'nın 15'inci yüzyılın sonlarında Dulkadiroğulları Beyliği döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Dört eyvanlı ve köşe hücreli olarak inşa edilen hamam sıcaklık bölümü, ortada kubbeli merkezi mekan ve bunun etrafında yerleştirilen eyvanlar ile köşe halvetlerinden oluşuyor.

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