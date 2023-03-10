Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunup esnafın sorunlarını dinledi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Varank, kentteki ziyaretleri kapsamında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay ve beraberindeki akademisyenlerden oluşan heyetle Erkenez Organize Sanayi Bölgesi'ne geldi.

Depremde hasar gören tekstil fabrikalarının üretim alanları ve depolarında incelemede bulunan Varank, işletmelerin sahiplerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İnceleme heyetindeki akademisyenlerden hasarlı yapıların güçlendirmesiyle ilgili bilgi alan Varank, işletmelerin en kısa sürede yeniden faaliyete başlaması için harekete geçileceğini dile getirdi.

Varank, daha sonra beraberindeki heyetle Altınşehir Kuyumcukent ve Merkez Küçük Sanayi Sitesi'ne geçerek incelemelerde bulundu.



Sanayi sitesi esnafıyla yakından ilgilenen Varank, sorun ve taleplerini dinlediği esnafa yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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