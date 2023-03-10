AK Parti'li Özhaseki, depremle ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirdi:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin "Toplamda 807 belediyemizden en güçlü olan 235-240 kadarı buradaki hizmetlere inşallah devam edecek. Deprem olduğu günden bu tarafa arkadaşlarımız belediyelerimizden bu bölgelere 11 bin 565 iş makinesi, kamyon, arazi aracı göndermiş." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Özhaseki, depremin ilk gününden itibaren birçok belediyenin bölgede görev aldığını, yaraların sarılması için çalıştıklarını söyledi.

Bin yıllık Anadolu'daki medeniyet tarihi boyunca en büyük afetle karşı karşıya olduklarına işaret eden Özhaseki, "İnanıyorum ki sadece resmi görevliler değil, 85 milyonun tamamı neredeyse seferber oldu. Araçlara bir şeyler koyup getirenler, su getirenler, gıda getirenler, telefon edip, 'Ne yapabiliriz?' diyenler... Küçük bir fitne grubunu dışarıda tutuyoruz, onların görevi ayrı zaten. Hayat da böyle bir imtihan. Kötüler olacak ki iyilerin kıymeti belli olacak. Sosyal medyadan, dışarıda fitne saçanlar için söylüyorum, küçücük bir avuç grup." diye konuştu.

Deprem bölgesinin toparlanması için gayret ettiklerini vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Yurt dışından gelen büyükelçiler, bakanlar, diplomatlar, muhatap oldukları bütün arkadaşlara, 'Dünyanın hiçbir ülkesi bir ay içinde böyle toparlanamaz' diye ifade ediyor. Şimdi yeni bir dönem başladı. Bu dönemde de Kardeş Belediyeler Projesi'ni devreye sokuyoruz. Dün Hatay'daydım, belediyelerimiz orada hizmete devam ediyor. Üstelik, özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu yerlerde bile görev yapmaya devam ediyoruz. Yani Defne'de mesela, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz hizmet ediyor. Samandağ'da AK Parti'li belediyeler hizmet ediyor. Olsun, biz hizmet edeceğiz. Onlar da bizim insanımız, onlar da bizim canımız, severek yapıyoruz, istekle yapıyoruz. Bölgedeki yaralar sarılıncaya kadar görev yapmaya devam edeceğiz, bana Kahramanmaraş'taki kardeşlerimiz, 'Elinize sağlık, Allah razı olsun sizden, gidebilirsiniz artık' diyene kadar."

Özhaseki, böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, Türk milletinin çok büyük millet olduğuna dikkati çekti.

AK Parti'nin de büyük bir aile olduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ailenin bir üyesi olmak şereftir. Bu hizmetler bile bunun göstergesidir diye düşünüyorum. Şu anda Hatay'da 92, Adıyaman'da 47, Kahramanmaraş'ta 53 belediyemiz hizmet ediyor. Malatya'da 28, Diyarbakır'da, Osmaniye'de bütün belediye başkanı arkadaşlarımız görev yapıyor. Eğer yeni belediyelerin gelmesi icap ediyorsa, kaç belediyenin gelmesi icap ediyorsa o kadar daha belediyemiz gelecek. Ondan hiç kimsenin endişesi olmasın. Toplamda 807 belediyemizden en güçlü olan 235-240 kadarı buradaki hizmetlere inşallah devam edecek. Deprem olduğu günden bu tarafa arkadaşlarımız belediyelerimizden bu bölgelere 11 bin 565 iş makinesi, kamyon, arazi aracı göndermiş."

- "Hizmet etmeye, dua almaya devam edeceğiz"

Bazı siyasi parti liderlerini eleştiren Özhaseki, "Koca koca partilerin genel başkanları, liderleri, koca koca belediyelerin anlı şanlı, her gün televizyonlarda hava atıp gezen başkanları ne yazık ki deprem bölgelerine turistik ziyaret yapıyor. Yanlarında onlarca kamerayla geliyor, görüntü veriyor, selfi çekiyorlar. Birkaç tane kendi örgütledikleri, yandaşları, birtakım hükümet aleyhine, devlet aleyhine slogan atarak onları da tahrik ediyor. O görüntüden sonra turistik seyahatleri bitiyor, yavaş yavaş dönüp gidiyorlar. İyi sıhhatte olsunlar, işleri rast gelsin, ne diyelim. İnşallah güzel anılarla ayrılırlar, turistik ziyaretleri hayırlı olsun onlara. Buraları sadece bir seçim malzemesi gibi görüyorlar." diye konuştu.

Hiçbir zaman siyasi kavga içerisinde olmayacaklarını aktaran Özhaseki, "Hizmet etmeye, dua almaya devam edeceğiz. Yıllardır bu işlerin içinde olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, belediye başkanlığım, bakanlığım var, bu işlerle uğraşıyoruz. Bakanlığım döneminde de her gittiğim toplantıda gerek İstanbul'da, gerekse Hatay'da, her gittiğim yerde, 'Deprem ülkesiyiz, deprem geliyor. Bakın şu sözlerime kulak verin' diye yalvarmış bir insan olarak söylüyorum. Kentsel dönüşüm işlerini yapmaya çalıştığımızda engel olanlar var ya, kanun önünde bir şey olmayabilir bunlara, bir şey söylemiyorum ama Allah önünde hiçbirinin hesabını veremezler." diye konuştu.

Özhaseki, 2017 yılında Antakya Belediye Başkanı'nın kentsel dönüşümle ilgili daveti üzerine kente gittiğini ancak vatandaşların bir bölümünü ikna edemediklerini, çok aşırı uçların tahrik edildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"İki mahallemizde 3 bin 295 konut olsa gerek, mülkiyetini geçirdiğimiz yerlerde yıkıma başlayacağız. Bakanlık olarak biz de milyonlarca lira harcayacağız, orada evler tertemiz olacak. Alana girdik, normal vatandaş değildi zaten, onlar dolmuşlar. Belediye Başkanımız kürsüye çıktı, küfürler, ıslıklar başladı. Adamcağızı bir dövmedikleri kaldı. Kürsüye çıktığımda, 'Herhalde kentsel dönüşüm istemiyorsunuz' dedim. 'İstemiyoruz' dediler. 'Tamam, durduruyorum' dedim. Antakya'nın nasıl bir depreme maruz kalacağını, geliyor olduğunu, dağın arkasında kocaman bir yangının ulaşmakta olduğunu yarım saate yakın yalvar yakar anlattım. Eğer Belediye Başkanı az vermişse çok vermeye, birtakım yanlışlıklar varsa düzeltmeye geldiğimi anlattım. İkna etmeye uğraştım ama o gruplar acayip etkililer. Saf, kendi halindeki vatandaşımız onlara inanıp mani oldular ve o dönüşümü yaptırmadılar. Şimdi herhalde o mahallede ayakta hiç ev yok. Bundan son derece üzgünüz."

- "Herkes vicdani bir muhasebe ile karşı karşıya olmak zorunda"

İstanbul'da da aynı toplantıları yaptıklarını, kentsel dönüşüme başlanılması gerektiğini söylediğini aktaran Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin dışındakilerin buna başlamadığını söyledi.

Özhaseki, makamına gelen Bakırköy Belediye Başkanı'na sonuna kadar destek olacağını söylediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Marmara'da kopacak depremden ilk etkilenecek yer sizsiniz, perişan olacaksınız, ne olur başlayın' dedim. Ne yazık ki öyle olmadı. İki gün sonra Bakırköy CHP Kadın Kolları Başkanı arkadaş protesto düzenlemiş. Ellerinde pankart, 'Haseki elini buradan çek, ne istiyorsun Bakırköy'den. Allah'tan kork, defol buradan, rant var değil mi?'. Allah iyiliklerini versin, şimdi herkes vicdani bir muhasebe ile karşı karşıya olmak zorunda. CHP'liler, yandaş odaları itiraz ediyor. Çok kolay bir kelime, bir slogan bulmuşlar, 'kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm'. Peki kardeşim, doğru değil ama doğru kabul edelim. Ne olur rantsal olmayan dönüşüm yapın, hadi yapın. Size sonuna kadar destek verelim. Mani olmaya da devam ediyorlar. Bu son derece üzüntü veren bir hadise."

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bazı belediye başkanları katıldı.





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