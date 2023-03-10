Depremlerden etkilenen Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta cuma namazı kılındı

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ADIYAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da cuma namazı, az hasarlı camilerle çadır ve konteyner alanlarında eda edildi.

Adıyaman Üniversitesi bahçesinde depremden az hasar gören Hısn-ı Mansur Camisi'nde toplanan müminler cuma namazı için saf tuttu.

Camide yer bulamayan bir kısım cemaat bahçedeki örtüler üzerinde namaz kılarken kentte oluşturulan konteyner alanlarındaki mescitlerin önünde de ibadet edildi.



Kahramanmaraş'ta az hasarlı Ulu Cami (Cami-i Kebir) ile Malatya'da da Kernek Camisi'nin yanı sıra iki kentteki çadır ve konteyner kentlerde de cuma namazları kılındı.

Güven duygusunun işlendiği hutbelerde depremlerin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bu günlerde dayanışmaya devam edilmesi, huzur kaynağı olunmaya çalışılması gerektiğine vurgu yapıldı.





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