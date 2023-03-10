Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan biri çocuk 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.





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