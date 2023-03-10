İMO Kahramanmaraş Temsilcisi Dalkıran'dan hafif hasarlı binalara ilişkin açıklama:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kahramanmaraş Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, az hasarlı ya da hasarsız binalarda oturan vatandaşların binalarının dayanıklılığına ilişkin çalışma yaptırmak istediğini belirterek "Aceleyle yetkisiz ve fırsatçı kişilerin eline düşmemeleri için Bakanlığın hasar tespit çalışmalarını bitirmesini bekleyip temsilciliğimizin açıklamalarını takip etmelerini rica ederiz." açıklamasında bulundu.

Kentin merkez üssü olduğu depremlerin ardından hasar gören yapıların durumuna ilişkin Bahçelievler Menderes Parkı'nda basın mensuplarının faaliyet gösterdiği çadırda açıklamalarda bulunan Dalkıran, hasarsız ve az hasarlı binalarda oturanların evlerine girme konusunda tereddütleri bulunduğuna işaret etti. Binalarının durumu ve ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi almak için çok sayıda vatandaşın temsilciliği aradığını aktaran Dalkıran, artçı depremlerin devam ettiği bu süreçte mesleki ve vicdani sorumluluk gereği yönlendirme yapmadıklarını ifade etti.

Depremin ilk günlerinden bu yana yetkisi olmayan, tanımadıkları kişi ve kuruluşların insanların endişeli durumlarını istismar etmek istediğini savunan Dalkıran, "Eline bir mikrotremor alan şahıslar binalarda dayanım testleri yaptıklarını iddia etmektedir. Bu alet yeni yerleşime açılacak bölgelerin olağanüstü sessiz ve dış etkenlerden uzak titreşimsiz bir ortamda sadece zeminin hakim periyodunu verir. Binanın basınç dayanımını kesinlikle vermez. Röntgen cihazları sadece taşıyıcı sistemde bulunan demir donatıyı gösterir ama donatı kalınlığını vermez. Ayrıca schmidt çekici ile beton dayanımı testi kesin olarak sağlıklı sonuç vermez. Bu işlemleri yaptırarak alınacak sonuç binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını asla göstermez, lütfen bu kişi ve kuruluşlara itibar etmeyin." dedi.

Ağır hasarlı binalar hariç diğer hasar durumlarındaki binalar için mülk sahiplerinin inceleme ve değerlendirmeleri yetkin inşaat mühendislerine yaptırabileceğine işaret eden Dalkıran, "Bu konuda deneyimli ve yetkili serbest inşaat mühendisi ve iş yeri tescil belgesine sahip inşaat mühendisleri kısa bir süre sonra odamız tarafından belirlenecek ve sayfamızda duyurulacaktır. Bu çalışmaları yaptıracakların aceleyle yetkisiz ve fırsatçı kişilerin eline düşmemeleri için Bakanlığın hasar tespit çalışmalarını bitirmesini bekleyip çalışmalar bittikten sonra temsilciliğimizin açıklamalarını takip etmelerini rica ederiz"





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