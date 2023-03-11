Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara oyuncak dağıttı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Mehmetçik, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, afetzede çocuklara oyuncak hediye etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Çetin ile sanatçı Yavuz Bingöl, çocuklarla etkinlik alanında bir süre çizgi film izledi.

Çetin ve Bingöl, daha sonra Mehmetçik ile çocuklara oyuncak verdi.





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