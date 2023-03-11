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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ipliği fiyatlarını etkiledi

AA

Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ipliği fiyatlarını etkiledi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL- Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Kahramanmaraş'ın pamuk ipliği sektöründe dünyanın sayılı şehirlerinden biri olduğunu belirterek, depremin ardından diğer üretici ülkeler olan Özbekistan, Kırgızistan, Pakistan ve Hindistan'ın pamuk ipliğine 60-70 sent zam yaptığını bildirdi.

Türkiye'nin iplik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Kahramanmaraş'ta depremin ardından iplik üretim tesisleri de büyük darbe aldı. Geçen yıl 65 iplik fabrikasından 48 ülkeye 335 milyon dolarlık pamuk ipliği ihracatı yapan kentte üretim durma aşamasına geldi.

Türkiye pamuk ipliği ihracatında yüzde 30, dünya iplik ihracatında ise yüzde 1,3'lük paya sahip olan kentteki tesislerin hızla ayağa kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada büyük bir felaket yaşadıklarını, en fazla hasarın ise Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da olduğunu söyledi.

Depremin ilk saatlerinde borsa binasını halka açtıklarını ifade eden Narlı, yaklaşık 2 bin vatandaşa burada konaklama imkanı tanıdıklarını kaydetti.

Narlı, Kahramanmaraş'ın büyük bir sanayi şehri olduğunu belirterek, kentin sanayisini düzeltmek için çalıştıklarını bildirdi.

Bu sürecin uzun olacağını ifade eden Narlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da verdiği desteklerle şehri tekrardan ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Narlı, Kahramanmaraş'ın ülke ekonomisinde 30 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu belirterek, "Bu şehir, Hatay, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır, Batman, Cizre ve bu bölgenin pamuğunun tamamını kullanan bir şehir. Bu şehir küçümsenecek bir şehir değil. Pamuk ipliğinin yüzde 55'ini üreten bir şehir. Biz bu şehri ayağa kaldıracağız. Devletimizin de desteklerini bekliyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ın pamuk ipliği sektöründe dünyanın sayılı şehirlerinden biri olduğunu, üretimdeki duruşun ardından arz talep dengelerinin değiştiğini, rakiplerin fiyat yükselttiğini ifade eden Narlı, "Özbekistan, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan depremin olduğu gün ve bir gün sonrasında pamuk ipliğine 60-70 sent zam yaptı." diye konuştu.

Narlı, kentin çelik, kuyumculuk, ayakkabı gibi sektörlerde de söz sahibi olduğunu, 28 bin esnafın da depremden zarar gördüğünü kaydetti.

- "Köprü görevi görüyoruz"

Narlı, depremin ilk gününden bu yana borsa binasında konakladığını belirterek, burada sanayici ve esnafla toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Vatandaşların kendilerine sürekli bir şeyler sorduğunu ifade eden Narlı, şunları kaydetti:

"Biz onlara, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanım ile cevap vermek zorundayız. Biz köprüyüz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımla en tabandaki arkadaşlarımızın köprüsüyüz. Herkes bir şey istiyor. Dükkanı, evi, bahçesi yıkılmış. Yani hiçbir şeyi kalmamış. Ne yapacağız ? Hem teselli edeceğiz, hem onlarla beraber yürüyeceğiz. Onlar olmasa biz olmayız."

Narlı, sanayici ve esnafın en büyük isteğinin iş yerlerinin tekrardan ayağa kakması olduğunu belirterek, bunu el birliği ile yapacaklarını kaydetti.

Bu süreçte devletten de beklentilerinin olduğunu bildiren Narlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun yeni bir paket açıkladı. Biz bir tık daha üstünü yani Kahramanmaraş'ı bir cazibe merkezi haline getirmesini istiyoruz. Verilen enerji desteğinin yeni yatırımların yanı sıra mevcut tesislerimize de verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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