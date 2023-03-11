Kahramanmaraşlı depremzede çadırında ailesi ve güvercinleriyle yaşıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ/ÖZGÜN TİRAN - Kahramanmaraşlı hayvansever depremde kurtardığı güvercinlerine çadır kentte bakıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evi ağır hasar gören Cuma Çağlarsu, ailesi ve evinin çatısında baktığı güvercinlerini de alarak Vali Saim Çotur Stadında kurulan çadır kentte kendisine tahsis edilen çadıra yerleşti.

Çağlarsu ailesi, 35 güvercin ve bir köpekle aynı çadırı paylaşarak burada yaşamlarını sürdürüyor.

Cuma Çağlarsu, AA muhabirine, enkazdan kurtardığı güvercinleri için etrafta bulduğu tahtalarla kafes yaptığını belirtti.

"Ailem, güvercinlerim ve köpeğimle çadırdayız. Onlarla motive ve deşarj oluyoruz." diyen Çağlarsu, şöyle devam etti:

"Bakımıydı, yemiydi, yuvasıydı onlarla uğraşıyoruz. Depreme dair bir şeyleri unutmaya çalışıyoruz, onlar bize moral oluyor. Güvercinlerin yuvası da depremde yıkılmıştı, buraya getirmeseydik onları da kaybederdik."

Kahramanmaraş'taki güvercin yetiştiricileri olarak kendileri gibi afetzede olanlara yardımda bulunduklarını anlatan Çağlarsu, "Güvercinlerin satışı için bir ihale açtık ve depremzedelere yardım amaçlı 110 bin lira para toplandı. Kuşun değeri örneğin bin lira ancak ihaleye girenler depremzedelere katkıda bulunmak için 2 bin lira verdi. Topladığımız parayla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

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