Kahramanmaraşlı iş kadını depremden etkilenen çalışanları için fabrikanın bahçesine prefabrik lojman kuruyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraşlı iş kadını Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, 6 Şubat depremleri sonrası çalışanlarının barınma sorununu çözmek için tekstil fabrikasının bahçesine prefabrik lojman kuracak.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın yönetimi, çalışanlarına destek olmak ve yaralarını sarmak için kolları sıvadı.

Çalışanlarının barınma sorununu çözmek adına proje hazırlayan tekstil fabrikasının yönetim kurulu, yaptıkları anketin sonucu evleri yıkılan personeli için fabrikada prefabrik lojman kurma kararı aldı. Yönetim, bunun yanında çalışanlarına kira ve tadilat desteği seçenekleri de sundu.

-"Göçü önlememiz gerek"

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, AA muhabirine kendisinin de ailesiyle birlikte depreme yakalandığını ve o esnada şehrin yok olduğunu düşündüğünü söyledi.

Depremin ardından iş insanlarıyla "kent için ne yapılabilir" diye bir araya geldiklerini ve kırsal bölgelerde yaşayan insanlara yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirdikleri anlatan Kurtul, şunları kaydetti:

"Daha sonra kendi iş yerimizden önce Kahramanmaraş için 'ne yapabiliriz' diye düşünmeye başladık. Sosyal medyadan gerekli duyuruları yaptık. Çünkü biz kentin kanaat önderlerinden Mehmet Balduk'un çocuklarıyız. Oradan bir sorumluluk ve misyon yüklendik üstümüze. Devletimiz sağ olsun çadır kent gibi yerleri organize etti ama kırsallarda halen barınmasını sağlayamayan insanlar vardı. Bir şekilde onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık.

15 iş insanı arkadaşımızla beraber. Şehrimize gerekli yardımları ulaştırmaya çalıştıktan sonra bu sefer ekonomik olarak ayakta kalmamızın gerekliliği bilinciyle şirketimiz ve çalışanlarımız için ne yapabiliriz boyutuna geçtik. Bu şekilde bu şehirden göçü önlememiz lazım. İnsanlar kendi çocuğunu kendi ailesini düşünmek zorunda ve bu şekilde başka şehre göç etmek istemesi çok normal, çok insani bir davranış çünkü burada barınmasını çözemezsek bu insanlar daha iyi şartlarda yaşamak için başka şehirlere gidebilirler."

-Kira ve tadilat desteği de verecekler

Kurtul, işçilerinin en iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla hem fiziki olarak lojman hem de maddi destek sağlayacaklarını ifade etti.

Fabrika bahçesine kurulması planlanan prefabrik lojmanların 2 hafta içerisinde tamamlanacağını anlatan Kurtul, "İşçimizle bir gönül bağımız olduğunu düşünerek onları nasıl barındıracağız, nasıl onların iyi şartlarda yaşamasını sağlarızdan yola çıkarak prefabrik evlerimizi sipariş ettik. Fabrikamızın bir bölgesinde onlar için prefabrik evler oluşturuyoruz. 15 gün sonra faaliyete geçecek. Prefabrikte kalmak istemeyen ama kendi evi olan çalışanlarımıza tadilat desteği ve kira desteği organize ettik. Psikolog bir ekip davet ettik buraya. İlk günden itibaren onlarla konuştular dertlerini dinlediler nasıl iyileşebileceklerini anlattılar" dedi.

Kurtul, kadın çalışanlarının çocukları için de yine prefabrik lojman bölgesine anasınıfı yapacaklarını belirtti.

-"Çalışanlar bizim için çok kıymetli"

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Balduk Tavukçuoğlu da afet sonrası sanayi şehri Kahramanmaraş'ta üretimin hızla başlaması için var güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Tavukçuoğlu, ilk etap prefabrik lojmanların 20 prefabrik olarak planlandığını, ardından 20 prefabrik lojmanın daha kısa sürede devreye alınacağını anlattı.

İnsanların barınma sorunlarının çözülmesi sonrası işlerine kanalize olacaklarına inandıklarını ifade eden Tavukçuoğlu, "Çalışanlarımız evinde mutlu, huzurlu, sağlıklı olacak ki ülkemize faydalı olabilelim, üretimimize başlayabilelim, tekrar şehrimizi ayağa kaldırabilelim. Çıkış noktamız buydu. Personelimiz bizim için çok kıymetli, çok değerli. Onlara elimizden geldiğince destek olmaya her zaman hazırız." diye konuştu.

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