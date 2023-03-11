Kahramanmaraşlı iş kadını depremden etkilenen çalışanları için fabrikanın bahçesine prefabrik lojman kuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı iş kadını depremden etkilenen çalışanları için fabrikanın bahçesine prefabrik lojman kuruyor

AA

Kahramanmaraşlı iş kadını depremden etkilenen çalışanları için fabrikanın bahçesine prefabrik lojman kuruyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraşlı iş kadını Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, 6 Şubat depremleri sonrası çalışanlarının barınma sorununu çözmek için tekstil fabrikasının bahçesine prefabrik lojman kuracak.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın yönetimi, çalışanlarına destek olmak ve yaralarını sarmak için kolları sıvadı.

Çalışanlarının barınma sorununu çözmek adına proje hazırlayan tekstil fabrikasının yönetim kurulu, yaptıkları anketin sonucu evleri yıkılan personeli için fabrikada prefabrik lojman kurma kararı aldı. Yönetim, bunun yanında çalışanlarına kira ve tadilat desteği seçenekleri de sundu.

-"Göçü önlememiz gerek"

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, AA muhabirine kendisinin de ailesiyle birlikte depreme yakalandığını ve o esnada şehrin yok olduğunu düşündüğünü söyledi.

Depremin ardından iş insanlarıyla "kent için ne yapılabilir" diye bir araya geldiklerini ve kırsal bölgelerde yaşayan insanlara yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirdikleri anlatan Kurtul, şunları kaydetti:

"Daha sonra kendi iş yerimizden önce Kahramanmaraş için 'ne yapabiliriz' diye düşünmeye başladık. Sosyal medyadan gerekli duyuruları yaptık. Çünkü biz kentin kanaat önderlerinden Mehmet Balduk'un çocuklarıyız. Oradan bir sorumluluk ve misyon yüklendik üstümüze. Devletimiz sağ olsun çadır kent gibi yerleri organize etti ama kırsallarda halen barınmasını sağlayamayan insanlar vardı. Bir şekilde onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık.

15 iş insanı arkadaşımızla beraber. Şehrimize gerekli yardımları ulaştırmaya çalıştıktan sonra bu sefer ekonomik olarak ayakta kalmamızın gerekliliği bilinciyle şirketimiz ve çalışanlarımız için ne yapabiliriz boyutuna geçtik. Bu şekilde bu şehirden göçü önlememiz lazım. İnsanlar kendi çocuğunu kendi ailesini düşünmek zorunda ve bu şekilde başka şehre göç etmek istemesi çok normal, çok insani bir davranış çünkü burada barınmasını çözemezsek bu insanlar daha iyi şartlarda yaşamak için başka şehirlere gidebilirler."

-Kira ve tadilat desteği de verecekler

Kurtul, işçilerinin en iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla hem fiziki olarak lojman hem de maddi destek sağlayacaklarını ifade etti.

Fabrika bahçesine kurulması planlanan prefabrik lojmanların 2 hafta içerisinde tamamlanacağını anlatan Kurtul, "İşçimizle bir gönül bağımız olduğunu düşünerek onları nasıl barındıracağız, nasıl onların iyi şartlarda yaşamasını sağlarızdan yola çıkarak prefabrik evlerimizi sipariş ettik. Fabrikamızın bir bölgesinde onlar için prefabrik evler oluşturuyoruz. 15 gün sonra faaliyete geçecek. Prefabrikte kalmak istemeyen ama kendi evi olan çalışanlarımıza tadilat desteği ve kira desteği organize ettik. Psikolog bir ekip davet ettik buraya. İlk günden itibaren onlarla konuştular dertlerini dinlediler nasıl iyileşebileceklerini anlattılar" dedi.

Kurtul, kadın çalışanlarının çocukları için de yine prefabrik lojman bölgesine anasınıfı yapacaklarını belirtti.

-"Çalışanlar bizim için çok kıymetli"

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Balduk Tavukçuoğlu da afet sonrası sanayi şehri Kahramanmaraş'ta üretimin hızla başlaması için var güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Tavukçuoğlu, ilk etap prefabrik lojmanların 20 prefabrik olarak planlandığını, ardından 20 prefabrik lojmanın daha kısa sürede devreye alınacağını anlattı.

İnsanların barınma sorunlarının çözülmesi sonrası işlerine kanalize olacaklarına inandıklarını ifade eden Tavukçuoğlu, "Çalışanlarımız evinde mutlu, huzurlu, sağlıklı olacak ki ülkemize faydalı olabilelim, üretimimize başlayabilelim, tekrar şehrimizi ayağa kaldırabilelim. Çıkış noktamız buydu. Personelimiz bizim için çok kıymetli, çok değerli. Onlara elimizden geldiğince destek olmaya her zaman hazırız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraşlı depremzede çadırında ailesi ve güvercinleriyle yaşıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede çadırında ailesi ve ...
Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve ...
Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ipliği fiyatlarını etkiledi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu ...
DSİ deprem bölgelerinden 2 milyon ton enkaz taşıdı
YEREL HABERLER DSİ deprem bölgelerinden 2 milyon ton enkaz taşıdı
Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara ...
Depremzede çocuklar teleskopla uzayı keşfediyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar teleskopla uzayı keşfediyor
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır ...
Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören fabrikaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören ...
İMO Kahramanmaraş Temsilcisi Dalkıran'dan hafif hasarlı binalara ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER İMO Kahramanmaraş Temsilcisi Dalkıran'dan hafif ...
Bakan Varank, deprem bölgesinde sanayicileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Varank, deprem bölgesinde sanayicileri ziyaret ...
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 ...
Şehit astsubayın anıları, eşi ve kızlarının kurtulduğu enkazın altında kaldı
YEREL HABERLER Şehit astsubayın anıları, eşi ve kızlarının ...
Depremlerden etkilenen Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen Adıyaman, Malatya ve ...
AK Parti'li Özhaseki, depremle ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirdi:
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki, depremle ilgili yürütülen ...
Kahramanmaraş'ta cuma namazı hasarlı Ulu Cami'nin yanındaki alanda kılındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta cuma namazı hasarlı Ulu Cami'nin ...
Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunup esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunup ...
Kahramanmaraş'ta depremde hasar görmeyen tarihi Çukur Hamamı hizmete devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde hasar görmeyen tarihi Çukur ...
Kahramanmaraşlı depremzede Melisa'ya okulu yaşam alanı oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede Melisa'ya okulu yaşam ...
"Kahramanmaraş Edebiyat Yolu" üzerindeki tünel ve viyadükler depremden etkilenmedi
YEREL HABERLER "Kahramanmaraş Edebiyat Yolu" üzerindeki tünel ve ...
Afetzedelerin yanında olmak isteyen ünlüler deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Afetzedelerin yanında olmak isteyen ünlüler deprem ...
Mutfak eşyası sektöründe öncü Kahramanmaraş'ta üretim tesisleri de depremde ağır yaralı
YEREL HABERLER Mutfak eşyası sektöründe öncü Kahramanmaraş'ta üretim ...
Depremzede çocuklar için örülen hırkadan çıkan not duygulandırdı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar için örülen hırkadan çıkan not ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.