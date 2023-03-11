Çadır kentte depremzedeler örgü örerek rehabilite oluyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - VEYSEL ALTUN/FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kurulan çadır kentte depremzedeler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan çadırda depremzedeler, Canik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen örgü etkinliklerinde kendilerinin de kullanacağı materyaller yapıyor.

Merkez Müdürlüğü el sanatları usta öğreticisi Havvanur Dege Özen, AA muhabirine, depremzede vatandaşlarla güzel zaman geçirmek için etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Her yaştan vatandaşın etkinliklere katıldığını belirten Özen, "Burada daha çok terlik yapmak isteyenlerimiz var, çanta daha yoğunlukta, takıya çok talep var. Çocuklarımız genellikle takı yapmak istiyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Onlara hitap etmek, onları az da olsa oyalamak çok güzel. Yaralarına küçücük merhem olmak bizler için de mutluluk verici." dedi.

Depremden etkilenenler için etkinliklerin çok yararlı olduğunu aktaran Özen, "Herkes kendi ihtiyaçlarını yapıyor. Telefonlarını yanlarında taşımak için telefon çantaları, çadırda kullanmak için terlik yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çadırkentte kalan ve örgü etkinliklerine katılan Cansu Akpınar da zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyledi.

Depremzede Melek Deveci ise deprem sırasında uykudan uyandığını ve odanın aydınlandığını belirtti.

Apartman dairesinde yaşadıklarını dile getiren Deveci, şunları kaydetti:

"Odada tek yatıyordum, eşim ve oğlum diğer odada yatıyordu. Ameliyatlıyım, onların yanına tutunarak gittim, 'ölürsek üçümüz bir arada ölelim' dedim. Çok şükür rızkımız varmış. Buraya geldik, iş öğretiyorlarmış, hocam da çok memnun. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Evimden rahat burası."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.