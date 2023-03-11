Hasar gören evlerinden kurtardığı engelli eşine çadır kentte bakıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALPER KORKMAZ - Kahramanmaraş'taki evleri, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören 56 yaşındaki Ahmet Bozdere, düşünmeden binaya girip kurtardığı felçli eşine, sığındıkları çadır kentte bakıyor.



20 yıldır felçli olan ve belinden aşağısı tutmayan Yeter Bozdere (56) ile eşi Ahmet Bozdere, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depreme evlerinde yakalandı. Sarsıntıda panikle kendini dışarı atan Ahmet Bozdere, eşini kurtarmak için tekrar binaya girdi.

Kızının da yardımıyla battaniyeye sardıkları eşini dışarı çıkaran Bozdere, ailesiyle Avşar Çadır Kent'e yerleştirildi.

Eşine olan sevgisini ve yaşadıklarını gözyaşı dökerek AA muhabirine anlatan Bozdere, "Kızım bana 'Dışarda bekle' dedi. 'Korkma, ben battaniye getirdim, annemi çıkartırız' dedi. Ben dedim ki 'Annen içerde kaldı.' Vicdan azabı çektim, tekrar içeri girdim. Battaniye ile sürükleyerek dışarı çıkardık." diye konuştu.

Depremin ardından sığındıkları çadır kentte eşinin bakımına devam ettiğini anlatan Bozdere, "Onun bu şekilde yatışından bile çok mutluyum. Allah onun acısını bana göstermesin. Ben ona bakıyorum, onunla çok mutluyum. Onun sevgisi beni tekrar binanın içine soktu." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.