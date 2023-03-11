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İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin konuştu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde vatandaşların ikamet kayıtlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet, nüfus müdürlükleri ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebileceğini, bu tarihten sonra da YSK'nin askı süreci çerçevesinde değişiklik yapabileceklerini belirterek, "Depremzede vatandaşlarımız için, adres değiştirmenin, depremle alakalı bir hak kaybı oluşturmayacağının tekrar altını çizmek istiyorum." dedi.

Kahramanmaraş'taki AFAD Lojistik Merkezi'nde açıklama yapan Soylu, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleriyle ilgili YSK'nin seçim takvimini açıkladığını anımsatarak, deprem illerinde kalan vatandaşlarla deprem illerinin dışına giden vatandaşlara adres değişikliği konusunda kolaylıklar sağlandığını belirtti.

Kayıt sürecine ilişkin bir tarih oluştuğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün ayın 11'i, bugün sabahtan itibaren depremzede vatandaşlarımız eğer bir başka vilayete taşınmış iseler ve eğer bugüne kadar kayıtlarını almamış iseler, e-Devlet üzerinden, ilgili nüfus idareleri üzerinden yani Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün il ve ilçe nüfus müdürlükleri üzerinden, aynı zamanda buralarda bulunan nüfusmatikler üzerinden kendi kayıtlarını şu anda taşınmış bulundukları yerlere alabilirler.

Bunu hangi tarihe kadar alabilirler? Ayın 17'si saat 23.59'a kadar bunu gerçekleştirebilirler. Peki 18'i 00.00'dan itibaren ne olur, eğer bir uzatılma söz konusu olmazsa seçimlerde oy kullanabilmek için geçmiş seçimlerde olduğu gibi YSK inisiyatifine geçtiği cihetiyle o tarihten itibaren yapacakları şey, ilçe seçim kurullarına müracaat etmektir.

Yani bu tarihle 17'si 23.59'a kadar e-Devlet, nüfus müdürlükleri ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebilirler. Ama 18'i itibarıyla artık inisiyatif YSK'ye geçmektedir. YSK'ye geçtiği andan itibaren kayıtlarını YSK'de askı süreci çerçevesinde ki onu YSK belirleyecektir, o çerçevede yapabilirler."

- "Depremzede vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden açılan bir haktır"

İl dışına gitmeyen, çadır ve konteyner kentlerde ya da bir yakınlarının evinde kalanların da kayıtlarını yine e-Devlet, nüfus müdürlükleri ve nüfusmatikler üzerinden değiştirebileceğini aktaran Soylu, bu vatandaşların da 17 Mart saat 23.59'dan sonra YSK'nin askı sürecinde kayıtlarını yapabileceklerini bildirdi.

Soylu, depremzedelerin bu kayıt sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramayacaklarına da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada depremzede vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir süreç daha var. O da şu; burada yerleşim yerini değiştirip oy kullanma hakkını elde ettiği zaman depremle ilgili süreçte elde ettiği haklardan herhangi bir kaybı olmaz. Bu şu anda sadece depremzede vatandaşlarımıza e-Devlet üzerinden açılan bir haktır. 10 ilde tanımlanmıştır. Depremden önceki oturdukları yerler tanımlanmıştır. Bu vatandaşlarımıza böyle bir hak verildi. Eğer bir taşınma söz konusuyla bu taşınmayı 17'si akşamı 23.59'a kadar sağlayabilecekler. Sonra her vatandaş gibi askı sürecinde gidip oradaki hakkını ilçe seçim kurullarında kullanabilirler. Depremzede vatandaşlarımız için adres değiştirmenin, depremle alakalı bir hak kaybı oluşturmayacağının tekrar altını çizmek istiyorum."

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