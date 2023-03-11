CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileriyle buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileriyle buluştu:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileriyle buluştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kısa, orta ve uzun vadeli programların mutlaka yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın, evi yıkılan, dükkanı yıkılan insanın faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım." dedi.

Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının hizmet verdiği binada, çeşitli sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından Yaşam Hak Konteynerini gezen Kılıçdaroğlu, sonrasında Konak Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kenti ziyaret edip, vatandaşların isteklerini dinledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin lojistik merkezine gelen Kılıçdaroğlu, burada sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluştu.

- "Sanayi kuruluşlarının da yeniden ayağa kaldırılması lazım"

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından yaptığı konuşmada, kentte sivil toplum ile meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi,esnaf ve ziraat odaları yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

Görüşmelerde kendilerine pek çok sorunun aktarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Düşündüklerimizi, sorunun nasıl aşılacağını, nasıl çözüleceği konusunda düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli programların mutlaka yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması lazım. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın, evi yıkılan, dükkanı yıkılan insanın faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım. Bunu kendilerine aktardık. Kredi borçlarının ise onların kaldırabilecekleri bir zaman dilimine göre ayarlanması ve taksitlendirilmesi lazım." diye konuştu.

Ciddi sorun yaşayan sanayi kuruluşlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu sanayi kuruluşlarının da yeniden ayağa kaldırılması lazım. Bu konuda da kredi destekleri ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların da mutlaka sağlanması gerekiyor. Bankaların bu konuda iktidarla oturup konuşarak bu sorunu aşması için ya proje üretmeleri gerekir veya siyasal iktidarın belli konuda bankalara güvence vermesi gerekir; bu sorunu bu şekliyle aşabilirler.

En önemli sorunlardan biri de nitelikli eleman sorunu. Çok sayıda insan, Malatya'yı terk ettiği gibi, Hatay'ı terk ettiği gibi, Kahramanmaraş'ı da terk etmiş durumda. Bunlar büyük ölçüde Kahramanmaraş'ın dışındalar ve çocuklarını da okullara verdiler. Nitelikli personel, yani usta mühendis gibi pek çok personel olmadığı için fabrikalar verimli çalışamıyor. Bazı fabrikalar ise hiç çalışamıyor. Dolayısıyla nitelikli personelin tekrar iş başına dönmesi, fabrikalara dönmesi ve çalışması için de belli teşviklerin getirilmesi gerektiği ifade edildi."

Kılıçdaroğlu, çiftçilerin de sorunlarının olduğunu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin esnaf ve çiftçilerle ilgili bazı düzenlemeler yaptığını anlatarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız kendilerini destekleyecek protokol çerçevesinde Ankara'ya gelecekler, onlara belli imkanlar sağlanacak. Herhangi bir kira alınmayacak. Gübre desteği verilecek, yem desteği verilecek. Bütün bunların tamamını yapacağız. Ankara Büyükşehirin, Kahramanmaraş'a verdiği desteği Ankara, İstanbul gibi büyük belediyelerimizle Muğla gibi, Aydın gibi belediyelerimiz de diğer sorumlu oldukları kentlere verecek." ifadesini kullandı.

Devleti yönetenlerin, kısa, orta ve uzun vadede ne yapacaklarını açıklaması gerektiğini, bunun yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "devlet yönetiminin ciddiyet istediğini, günübirlik kararlarla devlet yönetilemeyeceğini" söyledi.

- "Sorumlular hakkında da davaların açılması lazım"

Türkiye'nin iyi yönetilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Var olan sorunların tamamını sırtlanacağız. Millet İttifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. İyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan, düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesiyle ilgili kararların bir bütün halinde alınması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, bölgede evlerin, konutların, fabrikaların yıkılarak zarar gördüğünü anımsattı.

Millet İttifakı olarak bütün sorunları çözmeye talip olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir binanın yapımında, bir iş yerinin yapımında sadece bir kişinin sorumluluğu yoktur. O binanın, o iş yerinin yapımından eve taşınıncaya kadar olan süreçte onlarca kişinin imzası vardır. Onlarca kişinin her birinin de ayrı ayrı sorumluluğu vardır. Sorumlular hakkında da davaların açılması lazım. Yani bu kadar insanın ölümünden sorumlu olanların, imza atanların, ellerini kollarını sallayarak kentlerin sokaklarında gezmesini asla kabul etmiyorum. Yeri geldiğinde onların da hesap vermesi lazım. Yazıktır, günahtır. Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalı. Bu kadar insanın kanı yerde kalıyorsa biz güzel bir gelecek, inançlı bir gelecek, adaletli bir gelecek inşa edemeyiz. Biz güzel bir gelecek inşa ediyoruz ki hesap veresin ki o imzayı atanlar bir daha imza atarken o binayı, o dükkanı, o evi satın alacak kişinin sağlığını düşünebilsin. Ona göre imza atabilsin. Yaptığı binanın sağlam olduğunu, altına attığı imzanın da güvenilir imza olduğunu herkese duyurabilsin."

Kılıçdaroğlu, lojistik merkezinde çalışan işçilerle yemek yedikten sonra Pazarcık ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesince oluşturulan konteyner kenti ziyaret ederek programını sonlandırdı.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve ...
Afşin Belediyesinden şebeke sularına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Afşin Belediyesinden şebeke sularına ilişkin ...
Bakan Çavuşoğlu, Elbistan'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Elbistan'da depremzedeleri ziyaret ...
Ulusal ve yerel basın temsilcileri Kahramanmaraş'ta incelemede bulundu
YEREL HABERLER Ulusal ve yerel basın temsilcileri Kahramanmaraş'ta ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremlerden ...
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta ...
Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve ...
Konsoluyla kurduğu oyun çadırında depremzede çocukları eğlendiriyor
YEREL HABERLER Konsoluyla kurduğu oyun çadırında depremzede ...
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Lojistik Merkezi'nde inceleme yaptı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Lojistik ...
İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelerin seçim öncesi adres değişiklik sürecine ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelerin seçim öncesi ...
Hasar gören evlerinden kurtardığı engelli eşine çadır kentte bakıyor
YEREL HABERLER Hasar gören evlerinden kurtardığı engelli eşine çadır ...
Çadır kentte depremzedeler örgü örerek rehabilite oluyor
YEREL HABERLER Çadır kentte depremzedeler örgü örerek rehabilite ...
Güney Koreli öğrenciler oyunlarla çocuklarda afetin izlerini silmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Güney Koreli öğrenciler oyunlarla çocuklarda afetin ...
Kahramanmaraş'ta acil yıkım kararı alınan 4 bin 400 binadan 1206'sı yıkıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta acil yıkım kararı alınan 4 bin 400 ...
Kahramanmaraşlı iş kadını depremden etkilenen çalışanları için fabrikanın bahçesine prefabrik lojman kuruyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı iş kadını depremden etkilenen ...
Kahramanmaraşlı depremzede çadırında ailesi ve güvercinleriyle yaşıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı depremzede çadırında ailesi ve ...
Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve konteyner sorununu çözsünler
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bizimle tartışacaklarına çadır ve ...
Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ipliği fiyatlarını etkiledi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki tesislerin durması dünya pamuk ...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu ...
DSİ deprem bölgelerinden 2 milyon ton enkaz taşıdı
YEREL HABERLER DSİ deprem bölgelerinden 2 milyon ton enkaz taşıdı
Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara ...
Depremzede çocuklar teleskopla uzayı keşfediyor
YEREL HABERLER Depremzede çocuklar teleskopla uzayı keşfediyor
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.