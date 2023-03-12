Depremde kovanları zarar gören arıcılar üretimi sürdürmek istiyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL- Kahramanmaraş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Özgül, depremde kovanları zarar gören ve arıları telef olan arıcıların üretimlerini sürdürmek için çalıştığını belirtti.

Özgül, AA muhabirine, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremler nedeniyle arıcıların da büyük zarar gördüğüne dikkati çekti.

Kahramanmaraş'ın bal üretiminde söz sahibi bir bölge olduğunu, geçen yıl 500 ton bal üretildiğini hatırlatan Özgül, bu yıl ise deprem nedeniyle bunun yüzde 50 azalmasını beklediklerini söyledi.

Yeni ihracat bağlantıları kurmak için görüşmeler sürdürdükleri sırada yaşanan depremin tüm projelerini rafa kaldırdığını bildiren Özgül, sarsıntıyla devrilen kovanlarda çok sayıda arının telef olduğunu, soğuk havanın da zayiatı artırdığını dile getirdi.

Özgül, şöyle konuştu:

"Çok büyük zarar var. Bu zarar karşılanmazsa arıcılarımız yok olacak. Devletin bize destek vermesi lazım. Dökülen arılarımızın karşılanması lazım. Yem ve kek desteği verilmesi lazım. İlkbahar beslenme şekerinin hibe olarak verilmesi lazım. Canlı arı ve kovan verilmesi lazım. Bu tür şeyler elimize geçerse biz tekrar ayağa kalkarız, ülke ekonomisine katkıda bulunuruz, evimizi geçindiririz. Devlet bizim elimizden tutar. O ümitteyiz. Bir çalışma olduğunu duyduk, sevinçle karşıladık."

- "Lavanta balının kilogramını 1000 liraya ihraç ettik"

Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Afşin'e dünyanın en büyük tek parça lavanta tarlasının kurulduğunu da belirten Özgül, burada üretilen balı Türkiye'ye ve dünyaya tanıttıklarını kaydetti.

Geçen yıl lavanta balını kilogramı 1000 liradan Katar'a ihraç ettiklerini anımsatan Özgül, bölgede yer alan kovanların depremden kısmen etkilendiğini, hava şartlarının uygun olması durumunda bu yıl 5 ile 10 ton arasında lavanta balı üretmeyi beklediklerini sözlerine ekledi.

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