Kahramanmaraşlı esnaf yıkılan iş yerinin önüne kurduğu çadırda gününü geçiriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CİHAN DEMİRCİ / ÖZGÜN TİRAN - Kahramanmaraş'ta bir esnaf, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan iş yerinin önüne kurduğu çadırda gününü geçiriyor.

İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Caddesi'nde yaklaşık 32 yıldır spor malzemeleri satışı yapan Yahya Canlı'nın iş yerinin bulunduğu 7 katlı bina da depremlerde yıkıldı.

Enkaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye üzerinde "Trabzon Caddesi Yaşıyor" yazılı 21 metrekarelik çadır kuran Canlı, gelenleri çadırın önüne koyduğu sandalyelerde ağırlıyor.

- "Biz kentimizi yaşatmak, iş yerlerimizi açmak istiyoruz"

Kahramanmaraşlı esnaf Yahya Canlı, AA muhabirine, deprem nedeniyle çok büyük acılar yaşandığını söyledi.

Esnaf arkadaşları ve yakınlarının hayatını kaybettiğini belirten Canlı, "Çok sayıda bina yıkıldı, hasarlı olanlar da yıkılacak. Kentimizi yaşatmak, iş yerlerimizi açmak istiyoruz. Bu vesileyle caddemize, memleketimize, ülkemize sahip çıkmak adına burada çadırımızı kurduk." diye konuştu.

Caddede yıkılan yapıların çoğunun 40-50 yıllık olduğunu ifade eden Canlı, şöyle devam etti:

"Öncelikle şehrimizi terk edenlerin dönmelerini istiyoruz. Bugün biz bu memleketi terk edersek burayı bize emanet eden insanlara öbür alemde nasıl cevap vereceğiz. Şehrimizdeyiz, caddemizdeyiz, sokağımızdayız. Bir an önce şehrimizden giden insanların tekrar dönmesi adına burada çadırımızı kurduk."

Devletin depremin ilk gününden bu yana yanlarında olduğunu vurgulayan Canlı, "Bize emanet edilen şehrimize ihanet etmiyoruz. Şehrimizde kaldık, şehrimizde devam edeceğiz. Ölümüz de şehidimiz de gazimiz de milletimiz de burada. Biz şehrimizde kaldık, şehrimizde devam edeceğiz ve herkesi de şehrimize davet ediyoruz." diye konuştu.



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