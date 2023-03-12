İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kahramanmaraş'ta çadır kentleri ziyaret etti

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çadır kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

Beraberinde milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Şekeroba Mahallesi'ndeki çadır kente gelen Akşener, kız çocuğunun verdiği çiçeği ikiye bölüp, "Başkanım ben bunun yarısını sana veriyorum, baharı getireceğiz beraber inşallah." diyerek Yavaş'a uzattı.

Çadırda kalan afetzede aileye misafir olan Akşener, çay eşliğinde sohbet ettiği aile üyelerine, iki kız çocuklarının eğitimlerini Ankara'da üstlenme teklifinde bulundu. Akşener, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Öte yandan Akşener aracına doğru yürüdüğü sırada bir grup tepki göstererek, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı, İYİ Parti'li grup da grupa tepki gösterdi.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle grup sakinleştirildi.

Meral Akşener, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nün karşısında yer alan "İYİ Parti Afet Koordinasyon Merkezi Çadır Kenti"ne geldi.

Burada afetzede aileler ve çocuklarla sohbet eden Akşener, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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