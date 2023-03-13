Offroad tutkunları zorlu yolları kırsaldaki depremzedeler için aştı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER/HALİFE YALÇINKAYA - Giresun Zirve Offroad Kulübü üyeleri, Giresun'dan topladıkları gıda, giysi, ayakkabı ve soba gibi yardım malzemelerini Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalındaki depremzedelere ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Giresun Zirve Offroad Kulübü üyeleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan Göksun ilçesine bağlı köylerdeki vatandaşlara yardım malzemesi, çocuklara da çikolata ve oyuncak dağıttı.

Kulüp başkanı Musa Tozlu, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren kulüp üyesi arkadaşlarıyla Hatay ve Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

- Sosyal medyadan organize olup 1 tır yardım topladılar

Yaşanan felaketin izlerinin silinmesi amacıyla devlet ve milletin el ele verdiğini belirten Tozlu, "Deprem bölgesinden döndükten sonra halkımızın ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit ettik ve kulüp üyesi arkadaşlarımla neler yapabileceğimizi düşündük. Sosyal medyadan yaptığımız paylaşımın ardından Giresun halkımız sayesinde 1 tır dolusu yardım malzemesi topladık." diye konuştu.

Yardım tırını Kahramanmaraş'a gönderdikten sonra kulüp üyesi arkadaşları ve 6 offroad aracıyla Göksun'a geldiklerini anlatan Tozlu, özellikle deprem nedeniyle yolları zarar gören köylere yardımları ulaştırdıklarını ifade etti.

Tozlu, malzemeleri götürdükleri Çukurhisar köyünde yolların deprem nedeniyle çatladığına, dağlardan kopan kaya parçalarının yollara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Kayaların olduğu aralardan geçtik. Offroad araçlarımız böyle yollara daha elverişli." dedi.

- "Bu yaraları hep beraber saracağız"

Giresun'a döndüklerinde yeniden yardım toplamaya devam edeceklerini dile getiren Tozlu, "Kısa bir zaman sonra yine depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yardımlarımızı Valilik ve AFAD koordinesinde dağıtıyoruz. Deprem nedeniyle bozulan yollarda bizim araçlarımız tercih ediliyor. AFAD gönüllüsü olan kulüp üyelerimizle depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu yaraları hep beraber saracağız." ifadelerini kullandı.

Depremzede Melek Kaptan ise yardımları ulaştıran offroad üyelerine teşekkür etti.

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