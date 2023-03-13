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Okçular Vakfının kurduğu Türk obası 100 depremzede aileyi ağırlayacak

AA

Okçular Vakfının kurduğu Türk obası 100 depremzede aileyi ağırlayacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA/İZZET MAZI - Okçular Vakfı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaklaşık 700 kişinin yaşayabileceği "Okçular Vakfı Türk Obası"nı kurdu.

Vakıf tarafından her yıl Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerine kurulan çadırlar, AFAD koordinasyonunda getirilerek, askerlerin ve polis ekiplerinin yardımıyla ilçede belirlenen alana yerleştirildi.

Özellikle ramazan ayında depremzedelerin rahat etmesi amacıyla kurulan, keçi kılı ve yününden 100 çadırda, engelli, şehit ailesi ve ampute afetzedelere öncelik tanınıyor.

Yaklaşık 700 kişinin geçici olarak barınacağı çadırlarda, temizlik ihtiyacı için lavabo, duş ve tuvalet bulunuyor. Yanında ise çocuklar için oyun alanları yer alıyor.

- Çadırların önüne ağaç dikilecek

Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine, depremzedelerin çadırlara yerleşmeye başladığını söyledi.

Obada daha çok engelli, şehit ailesi ve ampute depremzedeleri misafir etmeyi planladıklarını anlatan Yıldız, AFAD koordinasyonunda yetkili kurumlarla istişareli şekilde çadır kurulumunun tamamlandığını belirtti.

Yıldız, çadırların önlerine ağaç dikeceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çadırlarda lavabo, tuvalet ve duş alma yerlerinin bulunması talimatı verdiğini aktararak, "Çadırlara duşa kabin yerleştiriyoruz, tamamlanmak üzere. Burası doğal yaşamla iç içe, etrafımız dağlarla çevrili. Türk obasında insanlarımız günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yaşayacak." diye konuştu.

Toplu iftar ve sahur yemeklerinin yeneceğini, ramazanın manevi ikliminin Türk obasında hissedileceğini dile getiren Yıldız, ayrıca çocuklar için geleneksel okçuluk etkinlikleri yapacaklarını kaydetti.

Yıldız, obada 700 vatandaşın konaklamasının öngörüldüğünü, yerleşimlerin, AFAD, valilik ve kaymakamlık koordinesinde yürütüldüğünü kaydetti.

- "Ata yurdumuza benzer panoraması var"

Pazarcık ilçesinde koordinatörlük görevi yürüten Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da ilçede depremin yaralarının sarılması için her türlü çalışmanın yapılmakta olduğunu ifade etti.

Kalıcı konutlar yapılıncaya kadar çadır ve konteyner kentlerin kurulumunun tamamlandığını bildiren Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Burası geleneksel Türk obası oldu. Burasının ata yurdumuza benzer panoraması var. Buranın konteynerden en önemli farkı yazın serin, kışın sıcak olması. İlave olarak içerisine duşa kabin ve evyeler koyduk. 100 çadırımız var, 100 ailemizi yerleştireceğiz. Çadırların yanlarına çocuklar için eğlence alanları koyduk. Okçular Vakfı ve Kırıkkale Valiliği olarak yaptık. Vatandaşların da burada yaşamak için yoğun isteği var."

Depremde evi hasar alan ve çadıra yerleştirilen Bilal Fidan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaraların devlet millet işbirliğinde sarıldığını vurgulayan Fidan, "Devletimiz var olsun, büyüklerimiz sağ olsun, bize bu imkanı sağladılar. Allah hepsinden razı olsun, çadırlar çok güzel." ifadesini kullandı.

Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız da çadırları ziyaret ederek depremzedelere Kur'an-ı Kerim, seccade ve tespih hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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