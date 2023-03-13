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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek liseli öğrenciler çadır kentlere güneş panelli 400 bank kurdu

AA

Meslek liseli öğrenciler çadır kentlere güneş panelli 400 bank kurdu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN/ GÖKHAN ÇALI - Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen deprem bölgelerindeki çadır kentlere güneş panelli bank kuruyor.

Depremzedeler için bugüne kadar Hatay'da 200, Adıyaman'da 100 ve son olarak Kahramanmaraş'ta 100 güneş panelli bank kuruldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki çadır kentte kurulumu tamamlanan banklar, depremzedelerin açık alanda dinlenirken telefon ve tabletlerini şarj etmesine olanak sağlıyor, gece de ışıklandırma yapıyor.

Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aydın, AA muhabirine, depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla kendileriyle gönüllü çalışan öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Ürettikleri güneş panelli banklara "solar bank" denildiğini ifade eden Aydın, bankların taşınabilir olduğunu, ilerleyen zamanda konteyner kentlerde de kullanılabileceğini belirtti.

- Malatya'ya da kuracaklar

Aydın, depremzedelerin enerji ihtiyacına güneş panelli bankların destek olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Okulumuzda enerjiyle alakalı bölüm olduğu için sahada enerji ihtiyacının karşılanması adına çocuklarımızla bu enerji banklarını geliştirdik. Bunu bölgede önce Hatay, Adıyaman, şimdi de Kahramanmaraş'a kuruyoruz. Devamında da Malatya'ya 100 tane kurarak toplam 500 enerji bankını depremzedelerin hizmetine sunacağız. Şu an deprem bölgesine 400'üncü solar bankımızı kurmanın sevinci içerisindeyiz. Buradaki insanların enerji ihtiyacını karşılamanın, onların yüzündeki mutluluk ifadesini görmenin bizim için çok büyük değeri var. Üzerindeki malzemelerin ömrü 20 yılın üzerindedir. Solar banklarımızla cep telefonu, tablet ve power bankları şarj etmek suretiyle buradaki insanların enerji ihtiyacını karşılamış olacağız. Aynı zamanda akşamları da aydınlanma ihtiyacını gidererek, oturma bankı olarak kullanabilecek."

- "Bu bizi daha çok motive ediyor"

Okulun Yenilebilir Teknoloji Alan Şefi Ercan Koca da 40-50 öğrenciyle bölgede gönüllü çalıştıklarını anlatarak, "Amacımız karınca misali, bir nebze bile olsun bir su getirip o ateşi söndürmeye yardım etmek. Ateşi söndüremiyoruz ama nispeten az da olsun yardımımız dokunsun istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden İlker Kağan Kaya ise deprem bölgesinde insanlara yardım etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Depremzedeler yanımıza geldiğinde 'Allah razı olsun' dediklerinde, tebessüm etmelerinde mutlu oluyoruz. Bu bizi daha çok motive ediyor. Aileme 'Deprem bölgesine gitmek istiyorum' dediğimde hiç düşünmeden kabul etti. Bu proje içerisinde yer almamdan gurur duydular. Gitmemi ilk onlar istedi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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