Depremde Afşin'deki Açık Hava Arkeoloji Parkı da zarar gördü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" diye adlandırılan depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Açık Hava Arkeoloji Parkı da zarar gördü.

Sebahattin Atalay Kültür Merkezi Bahçesinde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sonrası hasar gördü.

Bugüne dek ortaya çıkarılan tarihi eserler, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Açık Hava Arkeoloji Parkı’nda sergileniyordu.

6 Şubat'taki depremların etkisiyle birçok tarihi sütun devrilerek hasar aldı.

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