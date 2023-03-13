Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde ailesiyle konteynerde yaşayan 7 yaşındaki Emir Fehmi Can için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Aşık Mahsuni Şerif Ortaokulu Bahçesine kurulan konteynır kentte 7 yaşına giren Emir Fehmi Can'ın yeni yaşı, Türk Kızılayının gönüllü ekiplerince kutlandı.

Ellerindeki pastayla konteynere gelen gönüllüler, "İyi ki doğdun" şarkısıyla Emir için sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

Kendisi için hazırlanan pastayı kesip çevresindeki çocuklara da ikram eden Emir, gönüllü ekibe de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.