Vestel, Afşin'deki depremzedeler için çamaşırhane kurdu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Vestel, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin yaralarını sarmak için Afşin'deki vatandaşların hizmetine sunulmak üzere 2 konteyner çamaşırhane kurdu.

Afşin Kapalı Pazar yeri ve Gençlik ve Spor Merkezi alanındaki çadır kente kurulan konteyner çamaşırhanede, 20 çamaşır makinesi ve kurutma makinesiyle depremzedelere hizmet veriliyor.

Kapalı Pazar yerine gönüllü olarak gelen Manisa Vestel City teknisyeni Serdar Akar, depremin meydana geldiği ilk günlerden itibaren bölgeye geldiklerini söyledi.

Bölgeye firma olarak destekte bulunduklarını aktaran Akar, "Vestel, deprem bölgesinde temizlik ihtiyacının sağlanması için çamaşır yıkama ve kurutma makineleri gönderdi. Bizler de gönüllü olarak vatandaşlarımıza hizmet vermek için buraya geldik." dedi.

Çamaşırhanenin randevulu bir şekilde depremzede vatandaşlara hizmet verdiğini aktaran Akar, "Haftanın her günü açığız. Vatandaşlarımız randevu olarak çamaşırlarını getirerek hizmet alıyor. Dışarıdan veya çadır kentten getirilen çamaşırlar yıkanıyor, daha sonra da kurutma makinesinde kurutuyoruz. İçerisinde 20 çamaşır makinesi ve 20 kurutma makinesi bulunan konteyner çamaşırhanelerdeki gerekli tüm deterjan, yumuşatıcı gibi temizlik malzemeleri de Vestel tarafından temin ediliyor." diye konuştu.

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