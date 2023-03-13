Depremzedeler için kurulacak ortez-protez merkezi projesi Kuveyt'te tanıtıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Uluslararası Doktorlar Derneğinin (AID), deprem bölgesinde uzuv kaybı yaşayan depremzedelere ücretsiz hizmet verecek ortez-protez merkezleri kurmak üzere başlattığı projeyle ilgili Kuveyt'teki çeşitli kuruluşlara sunum yaptığı belirtildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Hatay ve Kahramanmaraş'ta uzuv kaybı yaşayan depremzedeler için birer ortez-protez merkezi kurulması, bunun yanında gezici hizmet verecek mobil protez merkezi oluşturulması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Projenin Kuveyt'te kurumlara tanıtımı amacıyla Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez'in de katılımıyla bir toplantı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, toplantıda çeşitli yardım kuruluşlarından yetkililere sunum yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Genel Başkanı Mevlit Yurtseven, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen kişilere en doğru tedavi ve desteği ulaştırmak için tüm paydaşlarla birlikte sahada olduklarını belirterek, kuracakları merkezlerle depremden etkilenen binlerce kişiye tıbbi yardım sağlayacaklarını, ortez-protez ihtiyaçlarını ileri teknoloji kullanarak karşılayacaklarını bildirdi.

Öte yandan toplantıda Zakat House Genel Müdür Vekili Dr. Majed Sulaiman Alazmi'nin projeye 1 milyon dolar katkıda bulunma sözü verdiği de kaydedildi.



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