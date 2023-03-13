Depremzedelerin geleceğe dair umutları sağlam kalan duvarlara yansıdı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'taki genç depremzedeler, mahallede sağlam kalan duvarlara geleceğe dair umutlarını yazdı.

Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi, fay hattına yakın olması nedeniyle depremin en fazla etkilediği noktalardan biri oldu.

Deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı veya ağır hasar aldığı mahalledeki gençler, geleceğe dair umut ve hayallerini sokakta sağlam kalan duvar ve evlerin dış cephelerine yazdı.

Mahallenin yoğun olarak kullandığı sokaktaki bir duvarda sprey boyayla yazılmış "Çay demle yeniden başlıyoruz", "Elbet bir gün" ve "Hayaller de güzeldi, yaşanabilseydi" ifadeleri dikkati çekti.









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